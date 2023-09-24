今「8縣市36°C↑」　今年秋天感覺很夏天！暖秋機率破九成

▲八縣市亮高溫燈號。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

今日全台有8縣市有機會出現36度以上高溫，氣象專家分析，今年秋天感覺很夏天，主因為北方冷空氣不易南下，中央氣象署統計至10月6日，預測臺灣各地氣溫接近或高於氣候平均值的機率佔90%；若計算至10月中旬止，也在80%以上。

氣象署今發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今(24)日中午前後新北市地區、桃園市地區、苗栗縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣地區、嘉義縣地區、臺南市地區、高雄市地區、臺東縣地區為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

臉書粉專「林老師氣象站」表示，今日到周二都是這種高溫炎熱的天氣，籲請加強注意防範。

根據中央氣象署最新月長期天氣展望結果顯示，統計至10月6日，預測臺灣各地氣溫接近或高於氣候平均值的機率佔90%；若計算至10月中旬止，也在80%以上。

今年秋天，評估平均氣溫臺灣各地以低於氣候正常值的發生機率最小。大多數的科學家認為，這跟高空噴流條位距偏高緯度地區，北方冷空氣比較不易南侵有關；而本次高溫肇生，則與環境多為東北風到東風，氣流過山，下沉增溫，加上雲量偏少有關。

氣象署也提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。