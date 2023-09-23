中秋恐有颱風攪局！　下周雨區擴大時間點曝光

▲下周三起雨區開始擴大，中秋連假期間可能有颱風生成。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

中秋佳節即將來臨！不少人已經準備好烤肉的行程，與親友度過一個歡樂的時光，不過，中央氣象署特別提醒，下週南海至菲律賓東方海面為低壓帶，是較有利熱帶系統發展的環境，屆時是否有熱帶系統形成，將會持續觀察。

中央氣象署晚間在臉書粉絲專頁「報天氣－中央氣象署」發文表示，下週一、下週二（25日、26日）環境為東北風，不過水氣稍減，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區也可能有零星降雨，其他地區為晴到多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨的天氣型態；白天西半部高溫約為33、34度，感受高溫偏熱，東半部為31、32度，清晨各地低溫約24至27度，降溫不明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於周三之後的天氣狀況，中央氣象署指出，27日至30日環境仍吹東北風，水氣增加，迎風面降雨區域擴大，基隆北海岸、北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部地區仍為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態；白天高溫約為30至33度，清晨各地低溫約24至26度。10月1日至3日北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

➤➤➤ 折扣碼「lucky999」趕快領！ 現打9折

氣象專家吳聖宇在粉專「天氣職人－吳聖宇」上說道，下週五到週日（29日至10月01日）是中秋連假，北邊大陸高壓有增強的趨勢，可能帶來東北季風南下的機會，同時南邊的低壓區內擾動也逐漸發展起來，目前的預報資料顯示有可能在南海一帶會有熱帶低壓或颱風生成，南北之間的系統共同為台灣帶來偏東到東北風，迎風面北部、東半部的天氣持續較差，甚至有可能因為颱風發展，水氣增多，降雨的情況變得比較明顯。

吳聖宇接著表示，中南部地區的天氣就相對好一些，雲量偏多，午後山區仍有些局部熱對流雷雨機會。不過目前南北邊系統配合的預報還是不穩定，南邊颱風發展的情況還是最大的關鍵，影響的程度後續仍可能會有變化，提醒大家要持續留意最新的天氣預報資訊，尤其打算安排中秋假期活動的朋友更要多注意。