藍白合來了？民調「柯侯配」勝「賴蕭配」　朱立倫稱會水到渠成

▲朱立倫今日上午出席全球海外台商侯援會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟/／台北報導

2024總統大選，到底有沒有機會「藍白合」？《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨直播公布的最新總統大選民調顯示，不管是三腳督或是四腳督，民進黨總統參選人賴清德的都是領先群雄，不過要是「藍白合」組成了「柯侯配」，就有可能贏賴清德、蕭美琴的「賴蕭配」。國民黨朱立倫今（24）日受訪表示，立法院開議國民黨、民眾黨一起合作，在立委選區盡量不要造成親痛仇快，未來在總統大選中相信只要大家團結努力會水到渠成。

吳子嘉昨日在《董事長開講》網路直播節目中公布搭配競選民調，柯侯配在6月時44.4％，9月份是43.2％；賴蕭配在6月時38.3％，9月份是41.5％。這證明「藍白合」的理論是正確的，柯侯配可以贏賴蕭配，藍白合會贏民進黨1.7個百分點。

至於侯柯配，在6月時為40.9％，小輸賴蕭配的41.1％；侯柯配9月份為41.8％，輸給賴蕭配的43.4％，賴蕭配領先侯柯配1.6個百分點。

台商力挺侯友宜大會今早在圓山飯店舉辦，但侯友宜因為近日屏東大火事故而暫停選舉行程，改由朱立倫出席。被問到民調侯柯配？朱立倫表示，太多民調作為參考，現階段堆疊團結氣氛，立法院開議國民黨、民眾黨一起合作，在立委選區盡量不要造成親痛仇快，未來在總統大選中相信只要大家團結努力會水到渠成，秉持一個決心就是如果不合作就是讓給民進黨，秉持這樣決心就能勝選。

至於柯文哲即將二度訪美，朱立倫僅說，希望柯訪美行程一切順利。