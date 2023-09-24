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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

屏東明揚惡火釀9死　韓國瑜拋建議：才能減少悲劇

▲▼郝柏村追思會,韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房惡火造成9人死亡，另107人受傷，目前還有1人尚未尋獲。前高雄市長韓國瑜表示，預防勝於救治，如何避免災害才是真正的治根治本之道，為救災犧牲的勇者弟兄以及他們的家屬致上最高的敬意與慰問，祈願亡者安息、傷者平安、早日康復。

明揚國際工廠大火造成9死107傷悲劇，包含4名消防弟兄不幸殉職。韓國瑜說，看到現場宛如末日的滿目瘡痍、天人永隔的悲傷家屬、還有力竭臥地的打火弟兄們，在在令人鼻酸痛心。

韓國瑜表示，20多年前，他在立法院專門去日本考察公共安全與消防法令設備人員訓練，驚訝地發現台灣跟日本巨大差距的最重要環節就是台灣消防人員歸警察管，消防體系在警政署架構下無法獨立運作。於是，他強烈籲求當時的行政院院長連戰，一定要將消防署分立出來，成為一個獨立的公共安全機關，有自己的人員組織預算編列，能夠更有效率的執行相關公共安全任務。

韓國瑜說，真正的公共安全絕對不僅僅是消防署和消防弟兄們的責任。預防勝於救治，如何避免災害才是真正的治根治本之道。除了一般民眾需要加強居家消防意識與警報裝置外，所有企業廠商、尤其有高危險性的特殊工廠更應該有完善的消防規劃與稽查配套，政府要善盡督察管理之責，落實消防安全的防範與演習，才能減少無辜的傷亡與悲劇。為救災犧牲的勇者弟兄以及他們的家屬致上最高的敬意與慰問，祈願亡者安息、傷者平安、早日康復。

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