縱谷部落神話解謎！餐桌上的部落旅行開賣　秋季旅展購買送好禮

▲活動中可以認識5個部落的神話傳說外，也能感受不同部落在餐席內容、文化分享與體驗。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處品牌活動，「縱谷原遊會—餐桌上的部落旅行」即將邁入第6年，延續8月底所辦理的「縱谷原遊會-部落食樂園」以「神話與傳說」為主題，從各部落耆老的訪談與資料收集，提取神話傳說中的核心精神元素，感受人與大自然的親密情感，並看見部落依循這些信仰與價值，在生活裡各個層面的實踐。

今年活動共有5個部落9個場次，自9月23日（六）晚上7時開始於縱谷原遊會官方網站開賣，並為慶賀活動邁入6周年，凡9/29至10/2在世貿一館所舉辦的「2023台北國際秋季旅展」購買任一餐桌，即可於參加活動時獲得品牌周邊商品-野餐墊或露營椅2選1好禮。

▲在永康部落的獵徑中體驗大洪水神話傳說中聖鳥「紅嘴黑鵯」不放棄的精神。

縱管處郭振陵處長表示，每年活動都會有一個新的主題，從2018年「用一桌餐食縱谷原遊會說一個故事」，2019年「傳統歌謠佐餐桌」，或是2020年「珍藏時光記憶的老味道」、2022「部落佳釀」等，都讓參與的遊客耳目一新，渴望一再回流參與。且藉由不同主題的發想也讓參與餐桌的各部落夥伴，每年依循主題出發，尋找自身文化脈絡，並且不斷推陳出新，激發與眾不同的創意成果。

▲支亞干部落透過「射日傳說」帶領旅人們嘗試未體驗過的事物。

參加本次活動的遊客除可以認識5個部落的神話傳說外，也能從不同族群及部落的故事中，理解各自使用紅糯米、糯米、小米等不同食材的生活文化脈絡，感受不同部落在餐席內容、文化分享、體驗活動的精采規劃及呈現。

太巴塱部落的「紅糯米田野餐桌」，可溯及阿美族「太巴塱的祖先」神話傳說，「紅糯米」是上天賜予的穰祓祭祀之物品之一，神話中傳遞「守護」的精神，如同近年部落族人努力復育，找回傳香千里的食材「紅糯米」，製作成佳餚與佳釀，除了有機會品嚐到三種風味的米食飯糰-「咪咪飯」外，也能參與「酒釀辣椒」製作體驗，以及部落特色美食「紅糯米酒釀冰淇淋」。

▲2023餐桌上的部落旅行以「神話與傳說」為主題。

織羅部落的「月光下祖靈足跡餐桌」，從部落「十個太陽」的傳說中，看見自古以來的「互助」精神。活動期間將帶領旅人們兩兩合作，體驗手做情人袋、傳統竹杯，也將在靜謐的山上品味稻米、葛鬱金、金多兒筍等部落風味晚宴，感受部落「mipaliw」的團結互助精神。

永康部落的「獵人野食餐桌」，汲取過去大洪水神話傳說中聖鳥「紅嘴黑鵯」啣火引路「不放棄」的精神，如同烏尼囊工作坊一家人，守護與傳承部落文化的堅持。旅人們將從山林獵徑一路前往山頂獵寮，一路聆聽部落故事、認識傳統獵人的山林技能，接著在擁有絕美大景的山頂獵寮享用美味的各式火烤、炙燒美味，體驗布農族人的飲食文化與熱情。

同為布農族的「崁頂部落」，也有同源的大洪水傳說，但也提及布農族人賴以為主食的「小米」起源。部落推出的「月光下小米鞦韆餐桌」，緊扣「傳承」的意涵，帶領遊客認識小米文化與布農族人歲時祭儀間的緊密關係，而餐桌中的「夜間氛圍」x「微劇場」演出，更呈現「小米收成到蒸煮小米的過程」，也呼應「2023國際小米年」，讓更多人認識小米文化。

去年新加入的支亞干部落，從太魯閣族的「射日傳說」中看見克服困難的「勇氣」，以「月光下耕吧樹洞餐桌」為題，帶領到訪的旅人們實踐勇氣，勇於嘗試從未體驗的事物，像是射箭、在地採集、品嘗部落「勇氣拼盤」野味等，感受太魯閣族部落的傳統日常。



詳細活動內容請至「縱谷原遊會」官網或官方粉絲專頁上查看

活動官網: http://jacreative.com.tw/hdt/

活動粉專: https://reurl.cc/pyxjzQ

