他狂掃35支iPhone 15「全都要送人」　原因驚呆！網喊：排隊+1

▲原PO一口氣買爆35支iPhone，全都送給員工當尾牙福利 。（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

「8色到貨分享！」一名男網友透露，已拿到35支iPhone 15系列機款，不過他並非開箱也不是自用，而是全部要送給員工！除此之外，他認為Pro系列中，藍色鈦金屬大勝白色與原色；而iPhone 15部分，粉色與綠色最好看。該文曝光後，引來網友暴動狂問「老闆還缺員工嗎？」

一名男網友在Dcard以「iPhone 15 8色到貨分享」為標題發文，他表示收到貨了，從照片可見，桌上刷一排熱騰騰蘋果產品，iPhone 15實體機與Apple Watch分別有35支與5支，看起來非常壯觀又霸氣。不過這次iPhone 15系列共有9個顏色，照片唯獨少了黃色。

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而以上的新手機與手錶，原PO笑虧並非自用，是要送給員工的驚喜福利，「準備尾牙抽獎給員工，祝福有訂i15的卡友也趕快收到換新機！」

話鋒一轉，原PO也提到這次搶購手機的戰況，「個人覺得i15 Pro 128GB跟i15 Pro Max 256GB的貨真的偏少，跟去年i14 Pro跟i14 Pro Max差不多，感覺缺的機會一直延續到10月底左右！」

至於顏色部分，原PO憑自身主觀與喜好度來看，「Pro我喜歡的顏色排序，藍色>白=原>黑」；而i15順序部分，「粉=綠>藍>黃（雖然我沒拿到）>黑，i15系列基本上不缺貨」。

該文曝光後，引來一票網友羨煞激喊，「老闆還缺員工嗎？」「還以為是開箱裸機曬顏色」、「這老闆也太好啦！缺員工嗎」、「排隊+1」。而原PO回應，「員工是公司的重要資產，做得好就要好好照顧」。

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