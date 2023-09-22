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爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲原PO開箱藍色鈦金屬，反被全場噓爆。（圖／翻攝PTT）

網搜小組／劉維榛報導

iPhone 15頂規系列中，以原色鈦金屬最為搶手！而一名果粉在今（22）日早上拿到iPhone 15 Pro，接著PO出藍色鈦金屬的實體照，想表達收到新機的雀躍感，但內文就只有一張照片，引來其他鄉民噓爆「我笑出來，真的只是打開」；還有人直言「藍色已滅火」、「難怪藍色沒啥人搶，都最後才賣完！」

一名網友在PTT「iOS板」透露，今早10點多收到宅包裹配了，他也熱騰騰開箱「iPhone 15 Pro的藍色鈦金屬」夢幻機，但原PO沒有寫下拿到新機的感想，全文只有一張背面照而已。

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而文章曝光後，鄉民也傻眼噓爆，「真的只是開箱」、「這支不說的話，我還以為是i13或i14」、「真的只是打開而已」、「至少多幾張照片吧」、「我笑出來，真的只是打開」、「 太短了，要被刪文了」、「真正的開箱文」。

一票果粉更不領情直呼，「藍色已滅火，感謝」、「難怪藍色沒啥人搶，都最後才賣完」、「實機顏色....感謝滅火」、「真的好像黑色」、「幸好買原鈦，好看太多了」、「這次搶手程度應該是 原鈦=白 > 黑 > 藍」、「難怪現在現在藍色最容易買得到，很沒特色的藍」；不過也有人認為「藍色真的好美！從i12海軍藍等到現在」、「感覺很美欸」、「藍色還不錯啊」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）

事實上，原色鈦金屬是最受歡迎的。燦坤15日預購數據統計，首次採用鈦金屬材質打造的頂規旗艦款「iPhone 15 Pro原色鈦金屬」榮新機預購王，其中以容量256GB佔比最多，其次備受果粉期待的顏色是藍色鈦金屬。iPhone 15及15 Plus系列則是以今年主打的夢幻粉色預購量最高，容量選擇以128GB為首選。

而德誼數位19日也公布最新數據，有8成消費者都選擇iPhone 15 Pro以上的機型預購，iPhone 15 Pro的鈦金屬原色最受歡迎，有4成的消費者都選擇此配置，除此之外，256G的容量也最受歡迎，有5成消費者都選擇。

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