iPhone 15才開賣「這1顏色已降價」　果粉傻：還沒人要買

▲iPhone 15昨天才開賣。（圖／記者陳俐穎攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多果粉陸續拿到iPhone 15實體機，不過昨（22）日有網友熱騰騰開箱藍色鈦金屬後，反而引來鄉民喊「藍色已滅火，感謝！」如今還有果粉傻眼表示，已有人降價1000元轉賣iPhone 15 Pro鈦藍色，「重點還沒人要買，不是昨天才剛開賣嗎？」

一名網友在PTT以「哀鳳15價格降好快喔」為標題表示，今逛某社團看到有人拋售iPhone 15 Pro鈦藍色，最讓他感到驚訝的是，「接降價1千賣欸，重點還沒人要買，不是昨天才剛開賣嗎？怎麼才開賣沒多久就降價？」

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底下網友回應，「真假？我現在退訂單來得及嗎」、「直接買新機就好了，幹嘛少一千買二手」、「黃牛不是要賺一手？」「這次藍色不好看」、「藍色又不缺貨，扣掉信用卡回饋還有賺吧」、「都剩藍色的！看來這顏色很雷」、「降一千？他信用卡算回饋2%還是賺啊」。

實際在二手社團搜尋「鈦藍色與降價」的關鍵字，真的看到賣家PO文降價拋售，「iPhone 15 Pro 256G、藍色鈦金屬，售價3萬9900元，板橋面交」。該機比蘋果官方售價便宜500元，值得注意的是，臉書平台交易要小心可能是詐騙手法。

▼臉書社團有人降價出售iPhone。（圖／翻攝臉書社團）

