同學約好「一起換iPhone 15」　爸媽拒買！國中生吼：我不想當異形

▲iPhone 15系列新機開賣。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我沒換...變成我是異形耶！」一名國中生抱怨，與一群同學說好換iPhone 15新機，結果爸媽要他不要太貪心，況且他現在用iPhone 14，根本沒有換手機的必要。對此，原PO感到不爽，若沒跟著換手機，「這樣他們會怎麼看我？」文章曝光後，引來全場網友開譙「扭曲的價值觀！」

一名網友在匿名公社以「我想換最新的i15」為標題求問，有什麼方法可叫爸媽買iPhone 15，還強調「不要叫我自己買，我才國中又不能工作，不然我一定自己買好嗎？」

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該名國中生也說道，班上一群死黨說好一起換iPhone 15，但爸爸與媽媽都一口回絕，分別回應「你的iPhone 14也才剛用不到一年，是要換什麼手機？」「我們都拿iPhone 11而已，你不要太貪心」。

一番話讓原PO超級不爽，認為這並非貪不貪心的問題，而是他早與死黨們說好換新手機，「我沒換...變成我是異形耶！這樣他們會怎麼看我？又不是買不起手機，到底在小氣什麼啦！」

該文隨即被轉發至臉書《爆料公社》，引來4千多名網友開噴「不想當『異形』，那就打到『變形』會更好」、「新鮮的腎，有兩顆呢」、「貴族學校的日常？」「扭曲的價值觀」、「現在學生好有錢喔，我用i8，看看什麼時候壽終」、「格局小了，應該約好一起結婚生小孩才對」、「我也已經約好一群同學一起住陶朱隱園，但爸媽卻不願意買，森77」、「所以同學一起考上台大，你也可以嗎」。

▲網友刷新三觀。（圖／翻攝爆料公社）



被全場一面倒開酸後，原PO更新回嗆「我是來問有什麼辦法讓我爸媽買，又不是要聽你們來教訓我，我爸媽要我跟同學好好相處，我們一群團本來就都是什麼都一起的，現在如果只有我沒換，那我會被除名好嗎？不懂可以不要在那邊裝自以為是！」