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華為與蘋果爭霸　廣東工廠掀搶人大戰

▲▼在中國上海的一家蘋果專賣店，一名女子正在看新款iPhone 15 Pro和華為Mate 60 Pro。（圖／路透）

▲在上海的一家蘋果專賣店，一名女子正在看新款iPhone 15 Pro和華為Mate 60 Pro。（圖／路透）

中央社

華為、蘋果推出新手機在中國熱賣斷貨，兩巨頭在廣東工廠祭出高薪招工，還出現華為仲介在富士康工廠門口搶人。招聘訊息顯示，華為開出的薪資比蘋果還要高，但學經歷要求也較高。

據陸媒證券時報報導，蘋果iPhone 15系列手機22日在中國大陸正式開賣，深圳益田假日廣場的蘋果官方直營店門口一早就排起了長龍，只為等待開門搶購。

蘋果新手機引發的搶購熱潮，不免讓人想起華為Mate 60系列手機預售時排隊的景象。隨著華為和蘋果新機相繼發布，「雙強爭霸賽」已經打響。

華為5G手機的回歸能否衝擊蘋果在中國高階市場獨霸的地位，或可從當前的招工市場感知一二。

「小夥，拿學歷證書沒有？跟我去東莞華為工廠啊，你回家拿上學歷證書，我們這有車直接送你去面試。」在富士康龍華招募培訓中心門口，招工仲介梅姐拉住記者說道。

儘管富士康龍華招募培訓中心門口不斷有擴音器聲音喊：「崗亭是正式工唯一招募入口，有任何問題請諮詢紅、黃馬甲工作人員。」但門口還是有一些沒穿馬甲（背心）的招工仲介，在富士康門口搶工人，梅姐就是其中一員。這也體現了華為和蘋果此次在產業鏈招工的激烈競爭。

梅姐說，「東莞松山湖華為」近期才開始大規模招聘，這次預計要招2000到3000人，去了是幫華為造手機，福利待遇比富士康還要高，綜合薪資能達到每月人民幣9000元（約新台幣4萬元）。

不過梅姐同時說：「華為工廠錄取率很低的，要求比富士康高多了，學歷至少得高中，大專、本科（大學）更好，最好有3年做手機的經驗。」

站在富士康龍華招募培訓中心門口的，不只有幫華為搶人的仲介，更有帶人進富士康的仲介；不時有仲介領著一輛巴士的新招募工人進入富士康。

招工仲介王哥表示，富士康臨時工時薪最高的就是3W部門（生產蘋果相機鏡頭等產品，需穿防塵服），26元/小時，前幾天華為做手機的FIH部門也達到過26元/小時。但這幾天進人進的多，工價也在掉，平均「一天掉一塊」。

「不要覺得富士康工價會一直這麼高，富士康今年3月份時最低工價只有15元/小時，還不包吃住。因為那時很多人出來找工作，而富士康當時就只招百十來人。近期工價高也招了很多人，有部門都不招工了，上週富士康有一天就直接招了1萬多人」，王哥說。

▲▼中國北京一家購物中心，一家展示Mate 60系列智慧型手機廣告的華為商店。（圖／路透）

▲中國北京一家購物中心，一家展示Mate 60系列智慧型手機的華為商店。（圖／路透）

公開資訊顯示，華為目前確實開出比蘋果更高的薪資搶工。一些華為工人在中國社群透露，目前日夜趕工生產Mate 60手機，一個部門每天產出十幾二十萬支手機。

「東莞普工招聘通」微信公眾號22日發布的松山湖華為技工招聘訊息顯示，月綜合工資7500至9500元，但要求高中以上學歷，有電子廠工作經驗者優先，而且強調「大量招聘中」。

富士康集團官方招聘中心網站的技工招聘顯示，深圳龍華區富士康專門組裝蘋果手機的IDPBG部門，通過試用後的正式工月薪5500至8000元；臨時工每小時工資24元，每月綜合工資5000至7500元。初中學歷以上即可，未要求工作經驗。

近3年來，隨著華為晶片受限等因素影響，蘋果在高階手機市場已呈現一家獨大態勢。

國際數據資訊公司（IDC）數據顯示，2023年上半年，蘋果在中國600美元以上高階手機市占率67%，依然保持絕對領先地位，華為則以15.6%緊隨其後，兩者合計占據高階手機8成以上市場。

儘管今年智慧手機市場空前寒冷，但高階手機受影響較小。今年第2季，中國600美元以上高階手機市占率達到23.1%，逆勢增長3.1個百分點。

報導引述深度科技研究院院長張孝榮指出，部分消費者對科技產品的品質和性能有更高的要求，同時也願意支付更高的價格。這個需求被連續壓抑了將近3年，將借助華為和蘋果9月對決的機會得以釋放。

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