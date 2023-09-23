模特拍照「踩祠堂八仙桌」惹怒潮汕人　主辦單位急發千字文滅火

▲模特站上祠堂供桌拍照被指冒犯潮汕文化。（圖／翻攝自小紅書）



記者林郁婷／綜合報導

廣東深圳一間時尚公司要求模特，踩在潮汕祠堂的八仙桌上拍照，照片一出立刻引來潮汕網友的批評，八仙桌不能坐也不能踩，這是褻瀆神明和祖先行為，「請不要把無知當時尚」，不僅冒犯潮汕人，也冒犯了整個潮汕文化。對此，主辦單位緊急發出道歉聲明，表示已經刪除所有發布的照片，會進行反省。

據《福州新聞網》報導，此次引發爭議的項目為「深圳時尚有力量」，由時尚新媒體公司「磁器china」發起的第三季潮汕專題，拍照時要求模特踩上祠堂內的八仙桌，擺姿勢照相，15日發布一系列照片後引發潮汕人不滿。

一名潮汕網友發文表示，在潮汕紅桌也稱八寶桌，一般用來祭拜祖先和神明，偶爾有紅白事或是家裡有親戚朋友來，也會當成桌子來吃飯，「但是有個大忌就是不能坐上去甚至踩上桌，這是褻瀆神明和祖先的行為」，祠堂一般會供牌位，是過世祖先入祠後放上去，「在這樣一個放著祖先牌位的地方，雖然用了紅布遮住，踩著紅桌拍時裝照片，實在不應該！」

其他潮汕人也認為被冒犯，「如果想拍攝，麻煩先了解一下潮汕文化」、「想賺文化錢又沒文化」、「哪個祠堂讓人上八仙桌踩，不怕全祠堂衰？」、「小時候站過一次，差點沒被我爸打死，居然還有人敢這樣光明正大詆毀潮汕傳承」。

「磁器china」21日發表道歉聲明，詳細說明事件經過，「目前已刪除所有發佈內容，進行內容整改和反省。接受大家的批評並鄭重道歉」，第三季剩餘的內容也將不再發布。

▲▼主辦方發表道歉聲明。（圖／翻攝自小紅書）



部分網友們對於主辦單位道歉無法接受，「很多時候不是對不起就能得到原諒，換句話說，別人在你的祖墳上蹦迪，一句對不起你就原諒了嗎」、「嘴上說著非常尊重潮汕文化，腳下踩著潮汕人尊重的東西，想拿潮汕兩個字炒流量，卻絲毫沒有去了解這方面的習俗」。