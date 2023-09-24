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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平密集展示「大國外交」　多國領導人參與亞運開幕式　

▲▼ 杭州亞運開幕式 。（圖／中華奧委會提供）

▲ 杭州亞運開幕式 。（圖／中華奧委會提供）

記者任以芳／杭州報導

大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛，今晚（23）日一同出席杭州第19屆亞洲運動會開幕式，並且宣布杭州第19屆亞洲運動會開幕。參加活動前夕，習近平展開大國外交，擴大國際影響力，一連接見敘利亞總統巴夏爾、東帝汶總理夏納納，中午為來華出席開幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。

根據大陸官方公佈資料，這次來華出席開幕式的外國領導人有，柬埔寨國王西哈莫尼、敘利亞總統巴沙爾、科威特王儲米沙勒、尼泊爾總理普拉昌達、東帝汶總理夏納納、韓國總理韓德洙、馬來西亞國會下議院議長佐哈里。汶萊蘇丹代表、約旦親王、泰國公主、吉爾吉斯斯坦副總理拜薩洛夫等也將出席有關活動。

▲▼ 杭州亞運開幕式 。（圖／中華奧委會提供）

▲ 杭州亞運開幕式結尾虛擬火炬人 。（圖／中華奧委會提供）

杭州亞運準時晚上8點舉行，杭州亞運會開幕式以「潮起亞細亞」為主題，主打智能城市，融合江南水鄉風情，以「水」作為核心元素。全場五大看點，數字煙花、雙3D吊鋼絲、全球最大銀幕等科技，透過裸眼3D視效與虛擬影像的設計，錢塘江和青山綠水直接搬上舞台，最後還有虛擬的火炬人貫穿全場。

大會一開始，習近平與夫人彭麗媛率先出場，現場響起如雷掌聲。彭麗媛一身淺灰色套裝，立體剪裁十分修身，莊重典雅。」

緊接著兩人與各國領導人在看台區，觀看各國代表隊進場。習近平除了向香港、澳門、和大陸代表隊揮手致意，中華台北隊進場時，大陸官媒《央視》直播切換習近平拍手致意的特寫鏡頭，現場觀眾也給予熱烈掌聲。

▲▼ 東帝汶總理夏納納 。（圖／翻攝 新華社）

▲ 東帝汶總理夏納納與習近平會晤。（圖／翻攝 新華社）

7月世大運之後，亞運開幕前夕，習近平「再次」進行密集「大國外交」。東帝汶總理夏納納與習近平會晤，就中東關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，達成重要共識。雙方一致決定將雙邊關係提升為全面戰略夥伴關係並發表聯合聲明。

昨22日下午在杭州西湖國賓館，習近平會見中東地區國家領導人敘利亞總統阿塞德、科威特王儲米沙勒，以及國際體育組織負責人國際奧林匹克委員會主席巴赫、亞洲奧林匹克理事會代理主席辛格。其中，敘利亞總統阿塞德是時隔近20年再度訪陸。

▲大陸國家主席習近平與出席杭州亞運開幕式的多國政要合影留念。（圖／翻攝新華網）

▲大陸國家主席習近平與出席杭州亞運開幕式的多國政要合影留念。（圖／翻攝新華網）

今上午在杭州西湖國賓館，習近平會見即將出席亞運開幕式的柬埔寨國王西哈莫尼，雙方強調中柬命運共同體建設將持續走深走實。接著中午在杭州西子賓館舉行歡迎宴會，赴陸參加亞運開幕式的多國政要及奧會主席巴赫、亞奧會代理主席辛格皆出席該場宴會，並與習近平和彭麗媛合影留念。

習近平在宴會上致詞時指出，過去幾十年，亞洲地區總體保持穩定，經濟持續快速增長，成就了「風景這邊獨好」的亞洲奇跡，「作為山海相連、人文相親的命運共同體，我們要以體育促和平，堅持與鄰為善和互利共贏，抵制冷戰思維和陣營對抗，將亞洲打造成世界和平的穩定錨。」

習近平強調，「我們要以體育促包容，增強文明自信，堅持交流互鑒，續寫亞洲文明新輝煌。」

近期大陸外交政策傾向中東和敘利亞等國交往密切，主要中美關係持續緊張，盟友的站隊成為中美對抗重要支撐。美國近年在南海問題以及中東尋求結盟，正好讓「反美國霸權主義」的大陸與敘利亞有最好理由相互靠攏。

敘利亞也可擺脫西方制裁的外交孤立，進而轉向大陸尋求政治與經濟結盟，對於大陸來說則是有多一名「反美」盟友，不只捍衛自己的利益，也可繼續擴充在中東的影響力。

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