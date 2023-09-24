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大陸 大陸焦點 特派現場

杭州亞運開幕式藏2彩蛋！　首亮相「空中3D雙人舞」成最大看點

記者林郁婷／綜合報導

杭州第19屆亞運會23日舉行開幕式，在有「大蓮花」之稱的杭州奧體中心體育場，上演一系列精采表演，其中也隱藏了一些小彩蛋！此次開幕式總導演沙曉嵐親自揭密，除了能運用AR科技與吉祥物互動，還有首次應用於大型活動的「空中3D雙人舞」。

據《人民日報》報導，杭州亞運開幕式總導演沙曉嵐揭曉2大彩蛋，其中之一就是2名舞者在空中展現舞蹈，同時與大螢幕影像互動，另外一個亮點，現場幾萬人能透過手機AR與3隻吉祥物互動，成為開幕式表演的一部分。

沙曉嵐強調，空中3D雙人舞是非常創新的一個表演，過去很多雙人舞都在大劇院展現，像是2016年杭州G20的文藝表演在水上表演，但今年如果只在地面上跳，就沒什麼意思，「讓雙人舞在空中跳，時而交融在一起，時而又分開，這個若沒有很好的科技含量支撐，很容易攪和在一塊」。

▲▼杭州亞運開幕式藏彩蛋。（圖／翻攝自影片）

▲杭州亞運開幕式藏彩蛋。（圖／翻攝自影片）

沙曉嵐表示，團隊專門為這個表演量身訂製「雙3D威亞」，也是世界上首次被應用在大型廣場活動中，技術相當有難度。

沙曉嵐透露第二個彩蛋，當現場觀眾拿起手機打開AR，就能看到不同的虛擬景象，像是放天燈或是與可愛的吉祥物互動，「最難的就是技術方面，光靠我們這些人，顯然很多都是做不到的，必須靠演藝科技來支撐，結合藝術與技術，才能達到前所未有的高度」。

沙曉嵐也感謝近年來科技的進步，「當我們想出一個創意，但是自己不知道該怎麼去實現的時候，就會有這個領域的頂尖專家來配合實現，每年的活動都能看到這種情況」。

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