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快訊／涉偽造產地！金寶蛋品拒給蛋製品流向　中市府重罰50萬

▲衛生局數度到金寶蛋品稽查，但金寶拒絕提供蛋製品相關資料。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲衛生局數度到金寶蛋品稽查，但金寶拒絕提供蛋製品相關資料。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

進口蛋風暴持續延燒，台中市政府日前2家液蛋製造廠，自6月份起使用來源為土耳其或巴西的進口蛋製造成冷凍殺菌液蛋，產地卻標示為台灣，業者表示接受農業部委託，成品也由畜產會載走。不過，衛生局表示，金寶蛋品至今都不提供相關蛋製品的產製及流向資料，到底進了多少量、給中央多少量，其他產品出口到哪裡，通通拒絕提供資料，決定重罰金寶科技50萬元。

▲衛生局數度到金寶蛋品稽查，但金寶拒絕提供蛋製品相關資料。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市政府決定重罰金寶蛋品50萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）

衛生局指出，已數次前往金寶蛋品科技公司進行查核，針對相關蛋製品的產製及流向資料，於9月20日正式發文要求提供。食品藥物安全處指出，迄昨(22)日為止，金寶仍未提供相關資料，市府今（23）日依法重罰50萬元罰鍰，現全案已依規移送地檢署偵辦中。

衛生局食安處說明，金寶自行進口雞蛋的相關資料，經派稽查人員於9月18日至21日進行四次稽查，截至昨日為止，仍無法提供完整的產品流向與產地標示證明，審酌公司文件管理及應負起的社會企業責任，於今日依違反《食安法》，裁罰該公司新台幣50萬元。

食安處強調，截自昨日為止，共稽查了220家業者，目前縣市間也持續互助，並加強情資交流，雖然問題蛋品的流向等相關情資仍不夠透明，但是台中市政府主動稽查及密切配合台中地檢署偵辦的腳步絲毫沒有停歇，持續共同釐清把關，減少市民對於進口蛋及其製品的食安疑慮。

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