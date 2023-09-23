快訊／郭台銘悼罹難者！喊卡今晚連署　「希望焦點在消防弟兄上」

▲郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

明揚國際公司位在屏東科技園區的工廠，昨傍晚爆炸釀火警，已造成6死，包含4名消防員殉職，逾百人受傷。對此，2024總統大選被連署人郭台銘今（23日）下午表示，今晚連署活動全面暫停，希望全國民眾，能重視此起事件，將焦點放在消防弟兄的勞動處境以及值勤安全上。

郭台銘23日下午透過辦公室發聲明表示，指此時此刻，他希望各位能為屏東大火逝者哀悼、為傷者祈福，因此23日晚連署活動全面暫停，明日再行恢復，若造成不便，敬請見諒。

郭台銘說，台灣每有重大意外發生，總能見到各機關無數的悼念，直到下一次的犧牲，再次開啟一次輿論的輪迴，問題卻從未解決。

郭台銘強調，「我希望全國民眾，能重視此起事件，將焦點放在消防弟兄的勞動處境以及值勤安全上，確切彌補制度漏洞，不再有弟兄犧牲」。

另外，針對屏東廠房爆炸案導致消防員殉職，郭辦稍早也提出五點主張：第一、 消防員長年人力短缺，編制員額與實際員額有落差，導致基層消防員超勤工作，因此，支持消防主政機關儘速增補人力，成立消防學校培訓消防人力，解決超勤工作問題。

第二、各地消防單位的裝備不應有城鄉落差，儘速檢討裝備缺漏並補足，增加消防預算，讓消防員在第一線可以有最完善的後勤支援。第三、針對超勤津貼，可思考調整，避免發生「血汗消防員」的情事。

第四、擴大運用科技救災，包括熱顯像儀、消防救災機器人、消防無人機的運用。第五、落實《消防法》21-1條，廠商提供危險物品資訊責任，提供消防搶救之必要資訊與協助。