明揚爆炸「28死傷者是高雄市民」　陳其邁親自慰問啟動一對一關懷

▲屏二分隊7人小組準備撤退，未料工廠突然爆炸。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

屏東科技園區明揚國際公司（8420）廠房昨(22日)傍晚5時許傳出爆炸火警，釀成98人輕重傷、3位民眾死亡、4名勇消殉職，且仍有3位員工仍失聯。高雄市社會局統計，有28名死傷者為高雄市民，將啟動社工一對一輔導，陪伴傷者與家屬，聊解需求並提供必要的協助。

根據屏東縣消防局最新統計，有3位工廠員工罹難、4名消防員確定殉職；10名消防員、1名義消、98位員工受傷；另還有3位工廠員工失聯，現場有發現部分遺骸，但無法確認是哪位消防弟兄，除較明確已獲指認的賴俊儒，另3位殉職勇消遺體已進行DNA鑑定，最快明晚能確定身分。

▲▼高雄市長陳其邁到高雄長庚探望傷者。（圖／記者許宥孺翻攝）

高市府調查統計，有28名死傷者為高雄市市民，包括消防員1名罹難、2名受傷。高雄市長陳其邁及市府團隊今（23日)也親自慰問傷者及罹難者家屬，發放慰問金；社會局並啟動一對一社工關懷服務及慰問，對象包含於高雄市醫院治療的傷者及目前於屏東各醫院治療的高雄市民，為方便家人照顧需轉院回高雄市醫治者，市府團隊已協調並協助辦理手續。

▲高雄市長陳其邁前往屏東殯儀館慰問殉職的賴姓消防員雙親及弟弟。（圖／記者許宥孺翻攝）

屏東縣消防局長許美雪今表示，第一時間就知道內部有過氧化物等禁水物質，因此沒有射水；第一大隊大隊長陳奕也哽咽透露，當下弟兄並未射水灌救，而是收集乾粉滅火器入內勘查、準備撲滅火勢，擔任初期指揮官的陳小隊長發現煙越來越大，察覺情況可能有異，因此下令要求全員撤退，不料內部弟兄收到命令還來不及出來，隨即就發生爆炸。