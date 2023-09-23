4殉職勇消同框燦笑身影曝！　昔歡送長官榮退...無奈人生同日畢業

▲4殉職勇消生前同框燦笑身影曝！歡送長官榮退，無奈人生同日畢業。4人由左至右分別為施寶翔、陳柏翰、賴俊儒和鍾吉垣（圖／台中市消防員張雅鈞提供）



記者游瓊華／台中報導

高爾夫球代工大廠、位在屏東的明揚國際，昨（22）日傍晚發生大火，並因數度發生爆炸，造成鍾吉垣、施寶翔、陳柏翰以及賴俊儒等4名打火英雄殉職，且4人都屬於屏東消防局第一大隊屏東第二分隊。多年前4人還一起與其他隊員共同歡送長官榮退，大家開心合照，留下歡笑身影。無奈明揚工廠爆炸一口氣奪走4英雄的寶貴生命，永遠無法歸隊下勤務，讓人心碎。

屏東市消防局昨日傍晚5時34分左右接獲報案，明揚國際發生爆炸火警，屏二分隊接獲派遣，7名隊員迅速著裝衝上消防車趕往火場。未料，率先抵達的他們，才抵達廠區，才準備挺進搜救就遇到大爆炸，其中，最先被救出的賴俊儒被炸飛，鍾吉垣、施寶翔、陳柏翰受困火場內，歷經一夜才陸續被尋獲，但都已殉職。

▲消防局公布爆炸瞬間消防車視角，消防車才挺進廠區沒多久就發生爆炸。（圖／記者陳崑福翻攝）



一場爆炸帶走4名英雄性命，家屬悲痛趕往醫院認屍，數度情緒潰堤。屏東縣消防局也公布現場爆炸時，消防車第一視角畫面，清楚拍下消防員才剛挺進廠區，還沒進到火場就發生爆炸，濃煙、粉塵從廠內竄出，畫面瞬間變成霧茫茫一片，吞噬消防員身影。

事件發生已超過24小時，仍有失聯員工尚未找到，稍早屏東縣開始下起雨，再加上廠內存放化學物質，為避免雨水導致化學物質再次引燃，目前搜救行動已經暫停。