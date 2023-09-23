明揚爆炸為何這麼嚴重？醫抓出「罪魁禍首」：燒到700度變成火藥

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明揚爆炸為何這麼嚴重？潘建志揪「罪魁禍首」：燒到700度變成火藥

記者朱祖儀／綜合報導

屏東明揚國際科技公司22日傍晚傳出爆炸起火，截至目前已釀成7死、98傷悲劇，事發後不少人好奇，為何此次火警如此嚴重，甚至多次爆炸？精神科醫師潘建志揪出罪魁禍首，應該是製成高爾夫球的原料「聚丁二烯Polybutadiene」，因為它看似安定，但燒到700度時也會變成火藥。

▲▼屏東工廠火勢擴大，警消停止救援。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲明揚工廠火勢不斷延燒。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

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潘建志在臉書發文表示，明揚國際科技公司屏東廠是國際知名高爾夫球品牌代工廠，規模很大，一年生產2.6億顆球，出貨量佔到全世界總量的20%，為Callaway、Taylor Made等大品牌代工，是高爾夫美巡賽PGA第一品牌，台灣之所以能搶下大廠代工訂單，靠的就是壓低成本、拉高產能。

潘建志表示，此次明揚屏東廠也被許多前員工指控是血汗工廠，860名員工、三班不停產能全開，事發當時工廠裡可能擠了300多位員工，所以才導致超過百人輕重傷。他也透露，此次大火燒了很久，中間還不斷爆炸，「表示燃燒的成份在工廠裏有著大量的堆積」，罪魁禍首就是大量的聚丁二烯Polybutadiene

▲▼屏東科技園區火勢延燒到二廠，救難人員全面撤退。（圖／記者黃彥傑翻攝、記者吳世龍攝）

潘建志指出，有機化合物聚丁二烯，在台灣上游由台塑從原油中生產出來，其特性是彈性很好，打高爾夫的第一目標就是打遠，因此球的核心用最多的材料，幾十年來都是彈性超好的聚丁二烯。他接著查資料，找到一篇ABS工廠事故調查，發現聚丁二烯在粉末狀態下可以造成粉塵爆炸，且這篇學術論文還是台灣學者寫的，文章調查的火災當中也出現多次爆炸。

潘建志推論，明揚工廠第一次爆炸時，可能就出現在初步加工聚丁二烯的廠區，不需要別的原因，光是產能滿載，粉末在運送管線中摩擦產生的靜電，就有可能造成聚丁二烯粉塵爆炸，「第一次爆炸引起大火，由於燃燒的高溫達到1000度，當超過聚丁二烯的燃點700度後，就算不是散佈在空氣中的粉塵狀態，儲存中最大量的聚丁二烯原料，或是加工後聚丁二烯半成品也會產生爆炸」，這是火勢難以控制，且不斷爆炸的原因。

潘建志表示，這次火災和爆炸事件值得我們深入研究和反省，以防止類似悲劇再次發生。而消防隊員為了救人，明知危險仍衝進去，是非常高尚的情操，他也在文末致上敬意，願死者安息，傷者康復。

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