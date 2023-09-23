扯！北市行道樹穴竟挖出寶特瓶、地磚　許淑華批：難怪颱風來樹就倒

▲民進黨立委參選人許淑華從台北市永吉路人行道植栽挖出的寶特瓶。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委許淑華昨（22日）在臉書直播會勘台北市信義區永吉路行道樹工程的狀況，從影片中可見，許淑華用小鏟子一挖，就可以從人行道上的「樹穴」中，挖出大量異物，其中，包括磁磚、磚塊、寶特瓶垃圾等，對此，許淑華直呼，「台北市的大秘寶」就在這裡，並質疑市府對這樣的狀況完全沒有掌握。

許淑華提到，永吉路行道樹上的植栽，有養不起來的狀況，且樹穴會鋪上草皮，但草皮卻很快就會不見。她到現場會勘，接著以小鏟子在樹穴一挖，不料，居然挖出大量異物，包括磁磚、磚塊、寶特瓶、垃圾等，從直播影片中可見，所拍攝到的樹穴，也可以看見幾乎每一個都沒有狀況良好的草皮。

▲民進黨立委參選人許淑華，從台北市永吉路人行道植栽樹穴中挖出的建築廢棄物。（圖／北市議員許淑華提供）

許淑華說，她曾困惑問題到底在哪裡，也曾向市府多次反應，直到現在，她才發現原來裡面根本不是土，許淑華直呼「北市大秘寶」就在這裡！偕同會勘的信義區四維里里長劉耀平傻眼地說，覺得真的太扯了！並直指這是「柯文哲的責任」。

許淑華透露，4年前，人行道路面工程重新舖設，最後樹穴的部分是由台北市公園處發包請人來將其填土補足的，但樹常常有問題，沒想到一會勘，看到現場的狀況，「難怪颱風來樹就倒，一鋪上去草皮就不見」。

許淑華認為，本來應該把這個土補好，然後給樹木一個能好好生存的土壤，結果裡面根本不是土壤，都是垃圾 ，她質疑，4年前完成的工程，為什麼會這樣子？整個樹完全都沒有辦法好好成長，結果公園處一問三不知，到現在都沒有說清楚怎麼會有這個狀況。

許淑華表示，公園處應該要給市民朋友一個答案，台北市是不是所有的人行道樹穴，都真的用補土的方式，好好照顧樹木，還是像會勘當下所發現的，都暗藏廢棄物，然後再補一層土？許淑華說，她接下會繼續追究責任，台北市政府應該要能清楚交代這樣的狀況。

▼許淑華會勘台北市信義區永吉路行道樹工程。

