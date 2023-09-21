快訊／李昂為「博愛座如何使用」氣憤點名蔣萬安　北市府緊急回應了

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

知名作家李昂20日在臉書表示，日前搭乘台北捷運時，因為身體不舒服又沒座位，因此請3位坐在博愛座的年輕人禮讓，不料對方態度讓她感到惡劣，氣得點名台北市長蔣萬安，「希望你給我們一個博愛座的使用方式！」對此，台北市政府發言人殷瑋表示，原則上將座位禮讓給需要乘客是美德，但也有一個標語是「也許他有需要，只是你不知道」。

針對李昂在臉書上分享，自己搭乘捷運時，遇到身體不舒服卻沒座位的問題，結果請3名年輕人讓座未果一事，蔣萬安21日原定沒有公開行程，而台北市政府發言人殷瑋回應，「原則上，旅客發揮愛心，將座位禮讓給有需要的旅客，這是美德。」

不過，殷瑋也說，「北捷也有一句標語，叫做『也許他有需要，只是你不知道』。彼此尊重、相互體諒，是台北捷運文化的重要成份。外界關於博愛座的制度與配套等意見，會請北捷參考。」

李昂20日在臉書表示，她近日搭乘台北捷運，準備從淡水前往台北，過程中請了3位坐在博愛座的年輕人讓座，但沒有人願意讓座，「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦，而2個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼。」她自認年齡也算長輩了，加上10月要到巴黎發表新書，最近真的非常忙，忙到身體不是很舒服，沒想到搭捷運卻碰到博愛座沒人讓位。

因此，李昂點名蔣萬安，「請問蔣萬安市長，關於北捷的博愛座，您有什麼看法」、「我希望你給我們一個博愛座的使用方式」，最後她還在留言處補充，「有沒有什麼規矩，是可以訂下來大家遵守的！」

▼博愛座沒有年輕人肯讓，李昂氣炸要蔣萬安踹共。（圖／翻攝自李昂臉書）