大直坍塌案25戶昨「再度下陷」　李四川曝：每天以「萬分之六」沉陷

▲基泰建設大直街94巷工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

基泰建設新建案「基泰大直」於7日因施工不慎，造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，其中25戶建築物受到嚴重影響，但20日深夜又傳出再次下陷，北市建管處緊急派人到場監測，也預計在9月25日進行強拆程序。台北市副市長李四川說明，其實這棟房子每天仍以萬分之六的速度在沉陷、傾斜，目前還是危樓。

李四川21日上午接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，針對受到基泰建設影響的大直民宅又傳出再次下陷，李四川證實，這25戶沉陷的房屋，其實每天都還是在沉陷跟傾斜，大概是萬分之六的速度，這也是為什麼住戶希望長時間進屋搬東西，但北市府一直很小心的原因，「那房子到現在還是危樓。」

李四川提及，該屋子本身就還是傾斜，如果人進去搬東西時間太久，會有暈眩狀況，出來大概會不舒服；消防局搜救隊回報給他，人也許進去沒什麼感覺，但因為入屋搬東西時，其實站的地方已經是斜的，所以出來後會產生不平衡、無法適應。

李四川說明，之前開放20分鐘且3輪入屋搬東西，請民眾不要待在裡面太久，上週又開放每一戶1小時，該搬的東西幾乎都拿出來了。至於民眾拿了些什麼物品？李四川說，當然是重要的證件，但週日也有人稱床鋪是花30萬買的，而搬家公司也已經搬出。

最後，李四川指出，北市府預定要拆之前，會要基泰將裡面的東西，假使可以搬出來就全搬出來，並且進行包裝安置，標示是哪一戶的物品。