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今年一十八！一起成長的日子　 長億高中高三生「成長儀式」

▲長億高中成長儀式，師長們給予高三學生祝福，鼓勵學生珍惜一同努力的夥伴，凝聚眾人之力邁向高峰。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲長億高中成長儀式，師長們給予高三學生祝福，鼓勵學生珍惜一同努力的夥伴，凝聚眾人之力邁向高峰。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

928教師節將至，台中市立長億高中於教師節前夕，有別於常見慶祝方式謝師、敬師等活動外，與眾不同的是校方在操場為高三學生們舉辦特別的「成長儀式」。高三同學即將成年、邁入人生新階段，今年成長儀式主題「立定心至，跨越困難，昂首向前行，無懼挑戰，活出精采，踏實築未來」。

長億高中今年規劃國際意象的舞台設計，象徵成年的同學開展視野、放眼天下，透過寫決志卡、宣誓、跳火等活動象徵「放下過去」、「拿出勇氣」、「跨越困難」，讓學生有勇氣、智慧去面對即將來臨的學測關卡，同時也能成為擁有公民權益的青年，具備堅強意志，勇敢跨越困難，對自己有更高的期許，並能夠為自己負責。

▲長億高中成長儀式，師長們給予高三學生祝福，鼓勵學生珍惜一同努力的夥伴，凝聚眾人之力邁向高峰。（圖／記者游瓊華翻攝）

希望透過該成長儀式，師長們給予高三學生祝福，活動中融合探索體驗教育型式，安排團體動力活動，鼓勵學生珍惜一同努力的夥伴，感恩一路陪伴的師長，凝聚眾人之力，邁向高峰。每位同學跨越象徵困難的火爐之後，再由校長帶領全體同學共同朗頌「寧靜、勇氣之詩」作為最後的祝福和收尾，堅定同學們的信念。

高三生們活動後返回教室寫下「給畢業時的自己」的一封信，鼓勵未來的自己，將信件統一封存於班級時空膠囊中，在畢業前開箱，除了收存自己給自己的支持，也能檢視自己對目標的完成度，校方也透過致贈個人印章作為紀念禮物，期許同學成為獨當一面的成年人。

▲長億高中成長儀式，師長們給予高三學生祝福，鼓勵學生珍惜一同努力的夥伴，凝聚眾人之力邁向高峰。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲長億高中成長儀式，師長們給予高三學生祝福，鼓勵學生珍惜一同努力的夥伴，凝聚眾人之力邁向高峰。（圖／記者游瓊華翻攝）

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