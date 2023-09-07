少年「轉大人」靠母驢！哥倫比亞村落奇特成年禮　有人一試上癮

▲哥倫比亞當地父母鼓勵少年跟驢子發生性行為「破處」。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

成年禮蘊含一個人從少年到成年的轉變，世界各地擁有不同成年禮的儀式，有些成人禮是華麗而隆重的形式，如日本的成人式或美國和法國的名媛舞會；有些成人禮是勇敢而痛苦的形式，如非洲的割禮；但在哥倫比亞沿海地區的一些村落，當地男孩的成人禮卻是和母驢發生性關係，這種奇特的風俗在當地卻是習以為常。

綜合外媒報導，這種奇特的風俗竟然是來自於一個古老而離奇的軼聞。很久以前，有位年輕男子胡安喬（Juancho）養了一頭忠實而勤勞的母驢，每天幫他運送貨物到市場上賣，胡安喬非常感激和疼愛這頭驢子，漸漸地對牠產生了超越友情的感情，他開始每天和驢子親吻半小時，甚至想要和驢子做更親密的事情。他買了一面鏡子，讓自己和驢子能夠在做愛時對視彼此的眼睛，以達到靈魂的交流，沒想到當地的民眾得知後竟開始爭相模仿。

由於當地宗教氛圍較為保守，導致年輕人在婚前不被鼓勵進行性行為。然而，青少年通常在這個年紀都對性產生好奇心。因此，有些父母認為與其跟未成年少女發生關係，反而跟母驢「嘿咻」更加安全，而且可以增加實戰經驗。甚至還有些父母認為男孩跟母驢「嘿咻」可以預防兒子變成同性戀。

這項奇特的成年禮卻也衍生不少問題，不少當地男人一試上癮，反而愛上母驢，許多男人坦承自己比起跟妻子翻雲覆雨，更愛母驢的滋味，許多人甚至婚後忍不住和母驢藕斷絲連，母驢反成為許多婚姻的另類小三，造成不少婚姻離婚收場。



更多鏡週刊報導

【罕見片】樹懶不慢！遭虎貓偷襲 驚人速度揮利爪反擊影片曝光

超商淪砲陣地？ 裸男捏奶頭徵人拍「多人運動」片！驚動總公司回應

「想輕生要看自慰片舒緩」 少女為救友人脫衣竟慘被騙裸照