不只勤億！　游淑慧再爆「永成蛋品」也購巴西蛋：恐流進校園

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧日前踢爆，國內市售蛋龍頭業者「勤億蛋品」購入數萬顆的進口蛋，但流向至今不明；23日她再度爆料，巴西蛋買家「永成蛋品」也買了402萬顆，且與「勤億蛋品」同時都供應蛋品給學校營養午餐的團膳業者，今天會再次發文給衛生局和教育局，要求勾稽相關憑證，查核業者蛋品的供應有沒有「混蛋」？以確認所有巴西蛋的使用去向，有沒有流進校園。

游淑慧今天在臉書發文爆料，勤億蛋品、永成蛋品同時都供應蛋品給學校營養午餐的團膳業者，而根據教育部規定，「學校外訂盒（桶）餐採購契約」已明定蛋類應使用國產在地的產品，即學校營養午餐不能使用進口蛋。

游淑慧指出，教育局目前清查如下：一、112學年度台北市計有5間團膳公司，都使用永成蛋品的液及生鮮全蛋，供應本市台北市34校。二、使用勤億液蛋及生鮮全蛋的有1家團膳，共計供應本市16校。她表示，將會再次發文給衛生局和教育局，要勾稽相關憑證，查核業者蛋品的供應有沒有混蛋，以確認所有巴西蛋的使用去向，有沒有流進校園，因為雞蛋看不出產地，打成蛋液更是難以辨識。

游淑慧說明，勤億蛋品、永成蛋品都是蛋品大廠，大家都給予其品質把關有較高的信任，但就在巴西蛋事件沸沸揚揚兩週後，各縣市都在查蛋的流向，但這兩家蛋品只急忙發布蛋源百分百國產蛋聲明，卻不說他們也同時是巴西蛋買家的事實，痛批「業者買了巴西蛋，又不主動說，還發聲明保證都是國產蛋，等被發現才強調說巴西蛋都只做特定用途，實在讓人心累。」

游淑慧認為，廠商要造假防不勝防，食安責任很大還是取決於業者良心，這波蛋風暴業者也都挺無辜的，都是聽命行事、配合農業部的要求，呼籲業者坦承面對，主動通報、配合調查、公開資訊。