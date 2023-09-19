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社會 社會焦點 保障人權

網友揪人妻「激烈對決」！學A片泡澡當飛機杯　1原因讓綠夫完敗

▲▼女人,女孩,愛情,約會,交往。（圖／翻攝自pixabay）

▲小秀突然常常躲起來講很久電話，丈夫發現原來是跟男網友互傳煽情對話，憤而提告「小王」。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

人妻小秀（化名）突然常常躲在家中某處講很久的電話，黃姓丈夫察覺有異，翻看小秀的LINE對話，發現竟與線上遊戲網友露骨互撩「法式舌吻…我想跟你試」、「想要一起色色」、「來找我來場激烈的對決」、「幫忙舔到X潮」等，大膽的字句讓丈夫氣到不行，怒告網友小王求償50萬，但法官認為從2人對話，無證據顯示雙方曾經見面，侵害情節未至重大，駁回丈夫的求償。

黃姓丈夫提告主張，他與小秀結婚10年、有2名孩子，他在外工作負擔家庭開銷，怎料2023年1月間，發現小秀開始行跡詭異、時常獨自於家中某處與某人講電話聊天許久，經質問後小秀坦承是跟線上遊戲認識的網友聊天。

丈夫多次向小秀抗議她與異性過度緊密聯繫，但同年4月間，用電腦時更發現網友煽動小秀「再吵我們就分床睡」、「說不定吵一吵就能分居了」，除了基本的甜蜜蜜稱呼、傾訴想念之情，更有大量表達約砲、煽情直白的對話「法式舌吻…我教你…我想跟你試」、「飛機杯？…我想要真人」、「直接全身脫光泡澡」，對方邀約「來找我來場激烈的對決（意指性行為），讓你下不了床」、「吹那邊，我看影片也有這樣幫忙舔到X潮的」。

丈夫看到這些不堪的字句簡直氣瘋，憤而提告這名「小王」求償50萬。

網友挨告表示，小秀與丈夫婚姻早已出現很大問題，自己僅只傾聽她訴說心事，但因社會歷練不足、言語有欠婉轉造成誤會，多是半開玩笑耍嘴皮、開黃腔，並沒有實際見面，更沒有進一步交往。

法官檢視雙方對話，曾講到「「但就算咱倆見面都沒問題，再加上這距離，太多要考慮的了，在一起估計沒辦法」、「我老公直接跟我說是不是她不能滿足我，所以我出去找？我啥事都還沒有」，其他內容也無顯示雙方曾碰面，網友曾勸小秀「我覺得你還是想辦法跟他溝通一下，不要意氣用事、小孩很可憐」等語，因此認為網友侵害黃姓丈夫配偶權情節未至重大，判決網友免賠。

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