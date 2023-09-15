女員工爬上床「嘿咻已婚老闆」！事後懷孕崩潰：這是不能說的秘密

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

有些人會在職場上遇到心儀對象，但如果是一段不倫戀就應該停下來。一名女網友透露，日前去檢查倉庫，意外和已婚老闆天雷勾動地火，忍不住激情擁吻，且當晚就發生關係。可是對方不願意離開正宮，她現在卻發現自己已經懷孕，不知道該怎麼辦，只好上網求助。文章曝光後掀起討論。

原PO在「匿名公社」發文表示，老闆外型還不錯，也是一個文質彬彬的人，平時即使他們做錯事，也都不會發火，只是相處上讓人覺得很有距離感，除了工作上的問題以外，對方都不太會和他們聊天。但近來出現意外的發展，某天她去檢查倉庫，老闆竟偷偷跟在後面，直接將她擁入懷，且忍不住擁吻起來，「我們那一天下班做了不可描述之事」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然老闆已經結婚，但她完全無法克制住自己的感情，且在那之後才知道，他們的喜好是一樣的，且個性也能互補。對方也告白，早已對她一見鍾情，「這個愛情的順序顯然不對，也不妥，但實在是太愛了」。

不過因為老闆為了讓正宮的小孩有健全發展，所以短時間無法離婚，2人只能維持現狀。然而讓原PO為難的是，她近來也發現自己懷孕了，不知道下一步該怎麼做，「難道要讓肚裡的孩子當非婚生子女？」且因為她和老闆的戀情是不能說的秘密，無法向身邊的人求助，於是只好發文看看眾人意見。

文章曝光後，不少人都不看好這段感情，「自作自受，別討拍，只是讓人翻白眼」、「如果他是真心愛妳，他會先處理好他自己的婚姻後才對妳行動，他連婚姻都還沒處理就猴急的對妳行動，這證明什麼？證明他被下半身控制了」、「真的蠢到可以還讓自己懷孕，拿掉吧！不然妳真的要當小三嗎？牽扯不清」、「妨礙家庭，看來你對於道德的底線也是蠻低的，自己承受後果吧」、「這都是外遇渣男的套數，你還不懂嗎」，也有人質疑「這故事編得離譜，小說裡面抄的吧」。