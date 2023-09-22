妻控夫外遇「現有＋未來財產全歸她」　4原因一毛都沒拿到

記者黃翊婷／綜合報導

呂姓人妻指控，陳姓丈夫因為被抓包外遇，還有家暴行為，因此與她簽立一份協議書，要將現有財產、未到期的定存通通匯入她的帳戶，後來卻沒有依約履行，憤而決定提告請求給付282萬餘元。不過，由於協議書中並未記載「賠償」、「外遇」、「家暴」等字眼，加上另外3個原因，最終嘉義地院法官沒有採信呂女的說詞，裁定駁回告訴。

▲呂女指控陳男外遇，簽立協議書之後卻「一毛也拿不到」。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

呂女在判決書中主張，陳男被發現有婚外情，且對她實施家暴，事後自覺愧疚，於是與她簽立一份協議書，內容包含「陳男願將其存放於銀行之全部存款債權（包括但不限於定期存款與活期存款）移轉予呂女，並即刻匯入呂女所指定之帳戶；其中定期存款若尚未到期，陳男應於到期後即刻匯入呂女所指定之帳戶。如有違反約定，除仍應依約如數清償外，更應給付協議書簽訂之日（即2021年1月7日）存放於銀行的全部存款債權（包括但不限於定期與活期存款）同額之懲罰性違約金。」

呂女表示，沒想到之後屢次催討，陳男都找藉口拖延，她才決定提告要求給付282萬5254元；至於協議書中為何沒有提及家暴、外遇等事，她強調，因為當時兩人好不容易修補好關係，想避免使用尖銳言詞，但雙方已在今年7月經法院判決離婚。

陳男則表示，協議書是基於雙方配偶關係而訂立，如今兩人已經離婚，協議書的先決條件早就不存在了，他自然不用履行；此外，協議書內容是要他將自身財產，甚至是未來會繼承的財產通通贈與呂女，形同要他現在及未來均一無所有，根本違反公序良俗。

嘉義地院法官認為，依法規定，呂女主張權利應負舉證責任，首先，協議書內並未提及陳男給付現有財產及日後繼承時可能取得的財產，是因為他有婚外情且對呂女家暴的賠償。

其次，負責草擬協議書的律師出庭作證，坦言並不認識陳男、呂女，也不了解他們的底細，雖然過程中有印象聽聞呂女指控陳男外遇、家暴，但他們事先沒有完整說明，也沒有說要來辦理什麼事項，所以他沒有寫上類似「因家暴、外遇等事件，乙方願賠償甲方」等字句。

第三，協議書一開頭就載明，「現為配偶關係，今就財產分配等事達成協議，並依照甲乙雙方自由意志簽署協議條款如下」，可見當時陳男是為了維繫或挽留婚姻，才會簽署在財產歸屬上對自己完全不利的協議書。

第四，協議書的簽立時間為2021年1月7日，呂女直到雙方經判決離婚才提告，與一般損害賠償會要求對方儘快履行的常情不同。

法官認為，從協議書的文字內容無法看出損害賠償之合意，依律師證詞也無法確認陳男給付財產是為了賠償，因此無法採信呂女的說詞，最終認定協議書的性質為贈與契約，由於陳男已經表明要撤銷贈與，呂女不得再拿著協議書的約定要求履行，因此裁定駁回她的告訴，全案仍可上訴。

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