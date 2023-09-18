亡妻手機翻出性愛片！小王感謝：孩子教得如此棒　夫被綠多年怒告

▲台中音樂男老師整理亡妻遺物時，竟發現她手機內有出軌性愛片。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名音樂老師的妻子過世，他整理愛妻遺物時，竟發現妻子偷吃大學時期社團男同學，手機裡還有兩人性愛片，另外小王還手寫卡片說「感謝妳把孩子教養的如此棒」、「I Love You Forever」，讓他驚覺被綠10多年，憤而把小王告上法院。台中地院審理，判定小王侵害配偶權，應賠償20萬元。全案還可上訴。

人夫主張，他和妻子曾在2006年離婚、2012年再婚，共同育有3名子女。而小王阿偉(化名)是妻子友人，曾在年節時送過紅包給他子女，知道妻子已婚。

人夫指出，妻子於前年過世後，他整理遺物竟發現阿偉自稱「帥公 偉」，於2014年寫卡片說「感謝妳的愛，感謝妳的全心付出，感謝妳把孩子教養的如此棒，感謝全部一切。I Love You Forever」。他又檢視妻子手機，竟看到她和阿偉在2019年拍攝的性愛片，他才驚覺妻子出軌多年，大受打擊，向阿偉求償50萬元。

全案審理時，阿偉辯稱不知人妻又再婚，指他念大學時，和人妻是同社團成員，人妻離婚後多次主動打電話關心他、向他借錢，直到他2008年退伍就業，人妻知道他對佛學有研究，常找他討論佛法、訴苦，且自稱有靈異體質，和他是宿世夫妻，希望能再續前緣，也拿出身分證證明自己離婚。

阿偉表示，前年12月時人夫突然找他理論，他才起疑向人妻質問是否沒離婚，但人妻不願回應，只說「魔來做怪」、「讓你看起來的都已竄改」等語，讓他發覺受騙，於是在前年12月10日提出分手，不料過2日人妻突然過世，他也被告上法院。

法官查看阿偉和人妻的訊息，阿偉問人妻「在戶政上妳跟爛人是不是還登記夫妻」、「爛人一直死纏爛打，賴著不離婚，親愛的也沒辦法」等語，可見阿偉稱人夫為「爛人」，早知兩人婚姻關係，且不確定人妻是否已離婚，而他明知人妻始終和丈夫同居，也未舉證親眼看到人妻辦好離婚登記，不採信阿偉說詞，審酌他為公家機關約僱人員，月入約3萬3000元，判他侵害配偶權要賠20萬元。全案還可上訴。