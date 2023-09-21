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社會 社會焦點 保障人權

妻揪友啪啪10多次　人夫「忍耐2年」1原因仍告贏

記者黃翊婷／綜合報導

林姓人夫指控，妻子與吳姓友人在2021年4月至2023年3月間發生不正當交往關係，期間有過10多次性行為，憤而決定提告求償200萬元；吳男則辯稱，林男在對質時曾說「我還是繼續忍耐，忍耐了2年」，可見早已超過侵權行為損害賠償請求權時效。不過，台中地院法官認為，林男先前只是懷疑，真正得知妻子外遇是在今年3月，最終仍判吳男應賠償林男60萬元較為適當。

▲▼男,哭,崩潰,沮喪,低潮,示意圖。（圖／視覺中國）

▲林男懷疑妻子外遇朋友，經追問才知道自己真的被戴綠帽。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

林男在判決書中主張，和妻子結婚6年，原本家庭生活和諧美滿，但自2021年4月至2023年3月，妻子與吳男反覆往來，甚至在2022年12月至2023年3月間每周相約見面2次，發生性行為高達10多次，今年3月中旬在他的追訊之下，妻子才坦承婚外情，他則決定對吳男提告求償200萬元。

對於上述指控，吳男辯稱，他與林妻原本就是朋友，當時林男透過電話不斷逼問，他顧慮到林妻的安危，為了避免林男情緒激動，才會順著對方的問題回答，並說出「我沒有記次數」、「15次應該有吧」等話。

吳男接著指出，況且在對質過程中，林男曾說出「我還是繼續忍耐，忍耐了2年」，可見林男知悉被侵害配偶權的事情已經超過2年，縱使他真的有做出侵害行為，也早就超過侵權行為損害賠償請求權時效。

不過，台中地院法官調查，除了錄音證據之外，吳男在訴訟外也曾自認與林妻發生10多次性行為，而且當被問及是誰主動、地點是在摩鐵還是工廠，他則回答「家裡有過」，這部分雖然不生民事訴訟法自認之效力，但仍可作為證據之用。

法官接著表示，若吳男是因為擔心林妻受到傷害，一時慌張才會配合陳述，那他大可回答自己沒有與林妻發生性行為，而不是說出「應該10初次」、「家裡有過」等話，況且這些話還是他自己主動提出的，與林男質問的提示內容不同，因此特別可信。

至於是否超過侵權行為損害賠償請求權時效，林男的律師解釋，林男在這段期間與妻子的感情不太圓滿，也懷疑過妻子外遇，但一直沒有明確證據，所以無法確認，一直到今年3月妻子坦承，他才知道自己真的被戴綠帽。

法官表示，林男的說詞合理，加上吳男無法證實林男是否在今年3月前就明確知道妻子外遇的事情，因此難以認定的他的抗辯有理由，最終仍判他應賠償林男60萬元較為適當，全案仍可上訴。

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