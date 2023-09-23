美式買1送1爽喝！超商、連鎖咖啡「補班限定優惠」快看

▲7-11「CITY PRIMA大杯精品美式」、「CITY PEARL水果氣泡珍珠椰果」可享同品項買1送1。（圖／7-11提供）



記者周姈姈、蕭筠／綜合報導

補班別憂鬱！今（23）日已是今年最後一個「補班日」，為了即將到來的中秋、國慶連假，今日補班更要加把勁。以下就整理4大超商、連鎖咖啡推出的「補班限定優惠」，不僅有美式買1送1之外，還有霜淇淋買1送1，趕快衝店裡買了。

●7-11

7-11即日起至9月24日於全門市祭出「CITY PRIMA大杯精品美式（冰熱任選）」、「CITY PEARL水果氣泡珍珠椰果」可享「同品項買1送1」優惠。

●全家



全家即日起至9月24日於門市祭出「Fami!c霜淇淋任選買1送1」，只要使用全盈+pay支付即可享買1送1優惠；期間加碼可享「7大品項買1送1」，包括「Let’s Café大杯特濃美式（冷熱不限）」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（冷熱不限）」、「WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕」、「黑松茶花一番煎茶」、「朕一品金門高坑牛肉麵」、「奧利奧香草捲心酥」及「FamiCollection天然水」，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯。

其中，「WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕」、「黑松茶花一番煎茶」、「朕一品金門高坑牛肉麵」、「奧利奧香草捲心酥」及「FamiCollection天然水（610ml）」等5品項同步開放於隨買跨店取購買，提醒每人購買數量有限制。

▲OK祭出大杯美式、拿鐵買2送1。（圖／OK mart提供）

●OK mart



OK mart今（23）日於全門市祭出「咖啡買2送1」限定優惠，優惠品項包括「大杯莊園級美式」、「大杯莊園級拿鐵」，限同品項但開放冰熱任選。

●萊爾富



萊爾富即日起至9月24日於Hi-Life VIP APP整買領取祭出「Hi Café特濃美式買7送5」、「Hi Café特濃拿鐵買7送4」2大優惠，並開放冰熱任選，換算下來，單杯特濃美式只要32元、單杯特濃拿鐵41元。

●星巴克



星巴克在今（23）日補班日推出優惠，民眾至店購買2杯大杯以上相同容量、風味、冰熱的飲料，可享第2杯半價優惠，本次因為是第2杯半價非買1送1，所以條件大幅放寬，除了「全天營業時間」、「全品項」之外，只要點購大杯以上容量即可，且提供優惠門市除了機場管制區不適用，其他風景區等門市都有提供回饋。

▲星巴克祭出補班日限時優惠。（圖／星巴克提供）

而統一集團旗下的外送平台foodomo，也今（23）日推出星巴克特定飲品好友分享的活動，活動期間全日於外送平台foodomo購買2杯特大杯冰熱、風味一致的焦糖瑪奇朵或摩卡，其中1杯由星巴克招待，直接現省165元至170元，但要注意可能延伸的外送、月費等費用。

●路易莎

路易莎從9月起，積極經營早餐市場，針對旗下黑卡會員，推出專屬優惠，上午11點前咖啡飲品（不含手沖、超越精品咖啡）可享天天第二杯半價，而上午11點後點特定咖啡飲品再搭配一份蛋糕，蛋糕享有9折優惠。