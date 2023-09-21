特濃美式、抹茶拿鐵一次喝！　超商「7大夯品買1送1」只有3天

▲超商7大夯品買1送1限時3天搶。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

補班+周末小確幸先收下！有超商於全門市祭出限時3天「7大夯品買1送1」超殺優惠，包括大杯特濃美式、抹茶拿鐵等都有，還有泡麵餅乾、雪糕也通通能享優惠，且不限購買數量，明（22）日正式開跑，肯定要衝囤一波。

▲私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵也有買1送1。

全家周末限定「康康五」活動來了，9月2起2至9月24日連3天於全門市祭出「7大品項買1送1」，包括「Let’s Café大杯特濃美式（冷熱不限）」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（冷熱不限）」、「WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕」、「黑松茶花一番煎茶」、「朕一品金門高坑牛肉麵」、「奧利奧香草捲心酥」及「FamiCollection天然水」，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯。

其中，「WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕」、「黑松茶花一番煎茶」、「朕一品金門高坑牛肉麵」、「奧利奧香草捲心酥」及「FamiCollection天然水（610ml）」等5品項同步開放於隨買跨店取購買，提醒每人購買數量有限制。

▲7-11祭出限時咖啡組合優惠。

另，7-11至9月23日前也於OPEN POINT行動隨時取推出「7款咖啡飲品」組合優惠，優惠品項有「To b. by agnès b.經典冰可可3杯200元」、「優格好多青6杯188元」、「皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪其朵任選4杯188元」以及「中杯精品燕麥拿鐵／小農水果冰磚系列（檸靜時光、橙香陽光）任選3杯188元」，把握機會囤。