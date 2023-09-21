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這支太欠吃！超商最新「蜜桃霜淇淋」還加草莓丁　限時買1送1

▲▼7-11最新「蜜桃霜淇淋」。（圖／7-11提供）

▲7-11全台部分門市開賣最新「蜜桃霜淇淋」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

儘管本周節氣進入秋分，氣溫仍飆破35度！為了讓大家在炎熱天氣也能療癒一番，就有超商推出全新「蜜桃霜淇淋」，清甜蜜桃香融合超濃牛奶，每一口都充滿幸福感，且還可搭配限時買1送1優惠，趕快衝超商嚐鮮。

繼泰式奶茶、寶可夢芒果口味霜淇淋引爆話題之後，7-11宣布，全台部分門市開賣季節限定粉色系「蜜桃霜淇淋」，復刻珍煮丹與hahababy攜手推出的超人氣「愛蜜滿滿桃蘋茶」，高雅清甜的蜜桃搭配牛奶展現優雅果香，酸甜口感清爽迷人。

▲▼7-11最新「蜜桃霜淇淋」。（圖／7-11提供）

▲這次還加碼推出「AMY MAMA加點蜜桃風味霜淇淋」，蜜桃霜淇淋加了草莓丁，搭配造型餅乾，口感更有層次。

為了讓霜淇淋口感更有層次，7-11同步祭出「AMY MAMA加點蜜桃風味霜淇淋」，外觀均勻撒上草莓丁，搭配「點點好朋友造型餅乾」，造型為hahababy經典元素「擁抱點點」與「皇冠點點」(共3色，隨機出貨)，選用法國諾曼第奶油、紅麴與梔子藍等天然色粉製作，造型可愛加倍，更將本次聯名的元素延伸運用到霜淇淋的外包裝紙杯與甜筒杯套上，療癒更加倍。

不僅如此，7-11還祭出霜淇淋優惠，9/28起至10/1止，只要購買聯名蜜桃風味霜淇淋系列商品，即可獲得價值15元的黑糖粉粿加料Coupon券1張，期間內至全台珍煮丹門市購買飲品可免費加料1份黑糖粉粿(可兌換至10/5)；另外，9/22起每周五、六、日，憑icash Pay支付即享霜淇淋同品項買1送1。

▲▼春陽茶事。（圖／春陽茶事提供）

▲手搖飲限時18天指定飲品爽喝買1送1。（圖／春陽茶事提供，下同）

春陽茶事即日起至9/30限時祭出「2大飲品買1送1」優惠，優惠品項包括「大杯柚香烏龍」、「大杯鳳梨蜜烏龍」可享「同品項買1送1」，只要使用外送平台Uber Eats下單即可享優惠，提醒優惠活動以平台APP及官網為主，售完為止。

▲▼春陽茶事。（圖／春陽茶事提供）

▲鳳梨蜜烏龍嚴選台農17號鳳梨搭配南投鹿谷烏龍茶。

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