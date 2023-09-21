命理師點名！年底前「4類人」必脫單　快看你中了沒

▲好想談戀愛？快看上榜的幸運兒有沒有你。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

隨著氣溫逐漸轉涼，看著身邊的人出雙入對好甜蜜，單身沒伴的你更顯寂寞心冷？別擔心，塔羅牌老師艾菲爾預言「4個靈數」的人在年底前肯定脫單，無論過去的感情經歷如何，現在是一個全新的開始。他提醒，信念能改變一切，也要展現自己真實的一面，以吸引真正欣賞你的人，另一方面積極擴大社交圈，增加遇見對的人的機會。

生命靈數計算方式為「西元生日年月日每個數字個別相加至個位數」，艾菲爾以1987年12月23日為例，將所有數字相加「1＋9＋8＋7＋1＋2＋2＋3＝33」接著再將兩位數相加「3＋3＝6」，即得生命靈數6；若出生日期為1980年6月22日，為「1＋9＋8＋0＋6＋2＋2＝28」、「2＋8＝10」、「1＋0＝1」，生命靈數為1。

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艾菲爾點名4個靈數者，年底前必能成功脫單，喜迎另一半閃瞎眾人：

第4名：生命靈數1

你充滿領導力和創造力，堅定地追求理想與目標，不容易受外界影響。面對感情，你一直都很積極主動，不會錯過任何機會，在今年你可能會遇到一位志同道合的伴侶，並很快建立穩固關係，絕不會拖泥帶水，一旦確定對方是真愛，會毫不猶豫地步入婚姻。你清楚自己的想法，勇敢追求幸福，這種自信和決心將成為你在感情中成功的關鍵。

第3名：生命靈數6

你富有責任感和關懷心，重視家人和朋友，也樂於付出與犧牲。在愛情中，你非常忠誠和體貼，盡力滿足另一半的需求和期待，今年你會遇到一位能給予你安全感、信任感的伴侶，並一同建立牢固的基礎和承諾，絕不輕易改變自己的心意。一旦決定和對方共度一生，將堅定不移地走下去，因為你深知家庭的價值，願意為愛而努力，這種堅定將成為你愛情路上的堅實基石。

▲算出自己的生命靈數，成功脫單就在今年了。（示意圖／視覺中國）

第2名：生命靈數3

你充滿魅力和才華，善於表達想法與感受，同時也樂於聆聽他人內心的聲音。面對愛情，你浪漫又熱情，懂得營造愉快的氛圍、加深感情。今年你可能遇到一位真正懂得欣賞你的才華和品味的伴侶、深入了解彼此。你不受傳統和規範的束縛，只要感覺到對方是你的靈魂伴侶，就會勇往直前，追求屬於你們的幸福。



第1名：生命靈數9

你有智慧和遠見，關心社會與身邊的人們，同時擁有堅定的理想和信念。一說到愛情，你態度開放又懂得包容，能接納對方的差異和缺點，今年可能會遇到一位能與你分享夢想和價值觀的伴侶，互相支持、成長。你不受物質和形式所拘束，只要感覺對方是你的知音，就會毫不保留地奉獻，這種態度將為你的愛情路帶來美好可能性。