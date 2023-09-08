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「寶礦力水得」撐不住要漲價了　平均貴4～5元

▲▼20元寶礦力掰掰！17年沒漲過　業者：11月起調漲，將比現在貴4~5元。（圖／翻攝自金車大塚官網）

▲「寶礦力水得」凍漲17年撐不住了　業者宣布11月起調漲，平均貴4至5元。（圖／翻攝自金車大塚官網）

記者趙蔡州／綜合報導

日本經典飲料「寶礦力水得」風味清爽且不甜膩，被引進台灣後受到眾多消費者喜愛。營運廠商「金車大塚」8日晚間宣布，由於整體經濟環境，原料、物料、物流等成本持續上漲，今年11月1日起「寶礦力水得」價格將調漲，每一種容量漲幅4至5元，距離上一次調整價格已經間隔17年。

寶礦力水得起源於日本大塚製藥，以醫藥基礎和科學實證，還原人體水分比例而誕生，並於1982年引進台灣，後來大塚製藥與台灣金車合資創立「金車大塚」，由「金車大塚」負責寶礦力水得在台灣的銷售，寶礦力水得上市後深受廣大消費者的喜愛與支持，更是運動飲料中的銷售常勝軍。

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台灣金車大塚8日表示，由於整體經濟環境，原料、物料、物流等營運成本持續上漲的狀況，距離上次調整價格已事隔 17 年，為了讓企業能夠永續經營，維持高水準食品安全把關與產品品質，經多方審慎評估後，決定於今年11月1日起調漲寶礦力水得價格，平均漲幅4至5元。

寶礦力水得 345 mL，從20元上漲至25元、寶礦力水得580 mL，從 25 元上漲至29元、寶礦力水得 ion water 580mL，從25元上漲至29元、寶礦力水得900 mL，從35元調整為39元、寶礦力水得1460 mL，從45元上漲至 50 元。

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