23歲女友爆氣要跳車！男狂踩油門　「蛇行闖紅燈還撞車」這下慘了

記者戴上容／新北報導

新北市新莊區一名41歲何男，昨(21日)下午2時，與女友吃完飯駕車回家，和女友在車上吵架，女友大爆氣開了車門要跳車離去，何男卻狂踩油門，沿路違規蛇行、闖紅燈，不僅波及一旁車輛，還差點撞到人。警方獲報循線找到何男，他到案後相當後悔，警依法對何男開出3張罰單，合併最高恐挨罰4萬4千元罰鍰，吊扣駕駛執照1至3個月。

▲▼ 23歲女友爆氣要跳車！41歲男友狂踩油門蛇行＋闖紅燈撞上一旁車輛。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，何男與23歲陳女是一對情侶，兩人相差18歲，昨天下午2時許，兩人吃完飯駕車返家，行經新北市新莊區中平路，兩人在車上大吵一架！陳女憤怒之餘，打開車門要跳車離開，何男見狀一手緊握方向盤、狂踩油門，另一手抓著陳女手不放，何男於是一路飆速蛇行！

車輛在新北新莊區幸福路，紅燈左轉中環路口時，擦撞一旁車輛，還險些碰撞其他路過人車，過程被民眾錄下放上臉書引發議論，警方獲報後，調閱沿路監視器畫面以車追人，昨21日下午4時許，循線通知何男到案說明。

何男到案後，坦承自己沿路違規開車，他對於擦撞其他車輛相當後悔，何男沒有酒駕，警後續依道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款、第53條第1項、第62條第1項之規定，對何男開出3張罰單，合併最高恐挨罰4萬4千元罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。