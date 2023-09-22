台灣存託憑證定位不清　專家呼籲中央給明確規範

▲台灣存託憑證（TDR）是否屬於證券交易法核定範圍惹議，法界人士認為，金管會以財政部76年900函擴大解釋，恐違反罪刑法定原則。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台灣存託憑證（TDR）是否屬於證券交易法核定範圍，引發各界熱議。日前台灣法學基金會舉辦研討會，與會法界人士認為，金管會以財政部76年900函擴大解釋，恐違反罪刑法定原則。財經專家黄世聰也在臉書貼文，直言TDR法律定位不明，民眾買賣後被司法侵害入獄，造成數起冤案，引起很大爭議，百姓何其無辜。

▲台灣存託憑證爭議不斷，財經專家黃世聰批證交法規範不清導致冤案。（圖／記者游瓊華翻攝）



黃世聰認為，大多數人不熟悉TDR這個金融商品，不但老百姓搞不清楚，連政府都說不清楚，法律也定位不明的金融產品，金管會以76年的財政部第900號公告發布時就已核定，受證交法所規範，但當時國內還沒有發行TDR，TDR直到民國87年才出現，「怎麼可能民國76年的900號公告，會預知11年後出現的金融商品，這是未來商品未來法令嗎？」

黃世聰並提出105年間，立委蔡易餘也曾就證交法165條之2質詢金管會，當時的金管會證期局長王詠心回答即意味著，TDR於101年才正式納入證交法範圍，既然法律不朔及既往，101年以前買賣TDR而起爭議者，是否不該用證交法判刑？

黃世聰也表示，前最高行政法院法官鄭小康過往就提到，經濟刑法法定刑期普遍較一般刑法為高，如果加上空白授權，倘若授權的命令還以概括形式為之，則不免有授權及刑罰不明確的疑慮，TDR在如此授權及刑罰不明確的情況下，完全不符合刑法罪刑原則，本來就不該定罪。

再者刑法是對人權保障最後不得已的手段，基於刑法謙抑原則，及罪疑惟輕的理念下，對無犯罪意識及違法認知情況下之行為人，如果論罪科刑將有侵害人權之虞，鄭小康認為在避免侵害人權的前提下，若TDR交易過程中，影響第三人權益，不妨採民事賠償制度，做為解決之道。