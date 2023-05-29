金管會堅持財政部900號公告　4人涉炒TDR成冤獄...律師：提告偽造文書

▲鄒官羽因投資TDR遭判刑，委託律師提告金管會偽造文書 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

臺灣存託憑證（TDR）的法律爭議，愈演愈烈，曾遭法院以炒作新傳媒TDR，判刑3年2月定讞的鄒官羽，日前委任律師至台北地檢署按鈴申告，對於金管會在104年及109年二次發公函給公務單位，表示TDR屬於財政部76年9月12日（76）臺財證（二）字第00900號公告核定之其他具有投資性質之有價證券，扭曲財政部證管會第二組在76年公布900號公告的真正意思，對前開二份函文承辦人，涉犯刑事偽造文書罪嫌，提出刑事告訴。

因證券交易法第6條第1項規定「本法所稱有價證券，指政府債券、公司股票、公司債券及經主管機關核定之其他有價證券。」，金管會向來主張以900號公告核定TDR為證券交易法有價證券。

但76年當時擔任900號公告承辦組科員的輔仁大學法律學系郭土木教授，2022年12月9日在高院作證時，卻否認金管會的說法。指出，900號公告是他當時任職的財政部證管會第二組負責處理的，76年當時還是動員戡亂時期，為了避免外國有價證券走私到我國後無所管制，才公告900號公告將外國有價證券進到我國境內後，列入管制的範圍，且管制的對象，是原汁原味的外國有價證券，所以900號公告是針對外國有價證券。

郭土木教授並指出，TDR是我國的存託機構，在我國境內，依據我國法令所發行，已經不是原來的外國有價證券，而是獨立的商品，因此TDR並不是900號公告所要涵蓋的範圍。他更指出，76年當時，根本沒有TDR此一金融商品，TDR是到87年才出現，所以900號公告不可能含括11年後才出現的金融商品，因此900號公告並沒有要核定TDR為證券交易法上有價證券的意思。

律師指出，金管會在104年及109年二次發公函，扭曲900號公告意涵，實有觸犯刑法第213條公務員登載不實公文書罪及刑法第216條行使公務員登載不實公文書罪等相關刑事犯罪之嫌。況且目前的眾多法學教授、權威學者、人權團體、司改團體、前金管會官員，均認為TDR並非我國證券交易法上的有價證券，若以刑責科罰民眾，有違罪刑法定原則、法律明確性原則，並呼籲修法以保障人權。