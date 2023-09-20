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TDR爭議未解　法界人士憂心：恐侵害人權

▲TDR爭議未解，法界人士：恐侵害人權。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲TDR爭議未解，法界人士：恐侵害人權。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台灣存託憑證(簡稱TDR)是否在證券交易法納管範圍，至今仍爭議不斷。台灣法學基金會日前舉辦「經濟刑法空白授權與人權保障研討會」時，有法界人士認為，空白刑法概括核定有違反罪刑法定原則之虞，恐會侵害人權，建議未來主管機關如有新核定之有價證券，希望能符合罪刑法定原則之標準加以核定。

前最高行政法院法官陳金圍在會中表示，TDR不列在「外國之股票、公司債、政府債券、受益憑證」，至於「其他具有投資性質之有價證券」，其範圍究竟為何？也無明確界定。行政機關基於法律授權，若有意將TDR核定為證券交易法規範之有價證券，基於罪刑法定主義以及法律保留原則，自應具體列明TDR，才符合授權明確性原則。在補充規定仍然使用「其他具有投資性質之有價證券」，形同「以概括補充概括」，無異允許行政機關無限概括授權。

前最高行政法院法官劉介中指出，依行政程序法第174-1條規定：「本法施行前，行政機關依中央法規標準法第七條訂定之命令，須以法律規定或以法律明列其授權依據者，應於本法施行後二年內，以法律規定或以法律明列其授權依據後修正或訂定；逾期失效。」據此，劉介中認為目前實務上的財政部900號函䆁，並非法規命令，又未以法律明列其授權依據，且已逾行政程序法第174-1條二年內修正或訂定期限，900號函釋已逾行政程序法之應改正期間，自應失其效力。

許兆慶建議，未來主管機關如有新核定之有價證券，希望能符合罪型法定原則之標準加以核定，且新核定有價證券於實務上之運用，也應合乎刑罰法禁止溯及既往原則，向後發生刑事規制之效力，既維護證券市場交易安全與秩序，也兼顧人權之保障。

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關鍵字：

TDR空白刑法

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