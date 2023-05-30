財政部900號規範外國證券　律師：豈能涵蓋本國證券TDR…根本荒謬！

▲財政部900號規範外國證券，不該涵蓋本國有價證券TDR 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

近年來對臺灣存託憑證（TDR）是否為我國證券交易法有價證券的範圍，有諸多爭議，司法實務上也有4起冤獄判決，認為TDR為證券交易法有價證券，財政部900號公告所針對的對象是外國有價證券，而TDR是本國有價證券，但卻引此公告內容來處罰人民，律師怒批：根本荒謬！

金管會雖然向來主張財政部76年9月12日（76）臺財證（二）字第00900號公告：「外國之股票、公司債、政府債券、受益憑證及其他具有投資性質之有價證券，凡在我國境內募集、發行、買賣或從事上開有價證券之投資服務，均應受我國證券管理法令之規範。」已核定TDR為證券交易法之有價證券。

然而，900號公告所針對的對象是外國有價證券，而TDR是本國有價證券，並非外國有價證券，因此TDR並不在900號公告所核定之外國有價證券範圍內。TDR為我國的存託機構，在我國境內，依據我國法令所發行，應屬臺灣的「本國有價證券」。

台積電至美國發行的美國存託憑證（ADR），是美國境內存託機構，依照美國證券相關法令所發行，因此台積電的ADR自屬美國的「本國有價證券」，否則，倘若認為TDR屬於臺灣的「外國有價證券」，豈不是會得出ADR屬於臺灣的「本國有價證券」如此荒謬的結論，由此可證TDR確實是臺灣的「本國有價證券」。

再者，從國際證券編碼（ISIN Code）來看，康師傅TDR的國際證券編碼為「TW0009103226」，TW即代表臺灣的意思，而台積電ADR的國際證券編碼為「US8740391003」，US即代表美國的意思，可見TDR為臺灣的「本國有價證券」，ADR為美國的「本國有價證券」。

另外，司法實務亦認定TDR並非外國有價證券，例如最高法院107年度台上字第3170號刑事判決及最高法院105年度台抗字第925號刑事裁定均認為，TDR係存託機構在我國內所發行之憑證，非指外國發行人直接在我國內發行之有價證券，更非外國有價證券。

由上可知，TDR確實是臺灣的「本國有價證券」，並非外國有價證券，因此TDR並不在900號公告所核定之範圍，故因金管會疏漏致TDR未經主管機關依證券交易法第6條第1項正式核定，基於「罪刑法定主義」的精神，自不得以證券交易法，對人民科以刑事處罰。

無奈，司法實務卻又反於主管機關所主張行使核定權之方式，自行創造核定TDR為證券交易法有價證券之依據，不但嚴重違反權力分立的憲政原則，更對於人權侵害甚鉅，因此，確實有必要透過修正證券交易法，加以匡正錯誤，避免冤案叢生。