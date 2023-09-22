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iPhone 15實測！新機超「輕盈」、相機大升級

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iPhone 15於今日正式開賣，由於預購狀況熱烈，許多果粉可能還需要一段時間才能收到手機，不過也有部分名重已經取得新機，此次也取得iPhone 15 Pro開箱測試，鈦金屬質感加上特殊的色調，可以感受到蘋果的升級誠意，也給想換機但還在觀望的消費者一個參考。

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

這次蘋果一樣採用環保包裝，紙質外殼加上封條，大範圍的減少塑膠垃圾的產生，而打開盒裝就是手機本體，並且本體螢幕有腹膜，由於iPhone 15全系列改用USB-C接口，因此也附上了USB-C的連接線，並且與過往不同，為蘋果全新編織材料製成，更降低環境負擔。

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

▲外盒包裝。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

▲盒裝配件。（圖／記者陳俐穎攝）

不過值得注意的一點是，這次蘋果盒裝所附贈的連接線速度僅有USB2.0的傳輸速度，如果想要更好的體驗手機的速度，就需要自行加購線材。

▲連接線材。（圖／記者陳俐穎攝）

▲連接線材。（圖／記者陳俐穎攝）

手機外觀+亮點

這次取得實測機型為iPhone 15 Pro，根據官方數據，減少了30g的重量，本覺得帳面數字看起來很「無感」，但拿在手上可以發現明顯輕了不少，這都是新材料鈦合金的功勞。

除了整體重量減少，拿到實機也可以發現邊框「近乎為零」，其實原先蘋果就在邊框下做足功夫，而新一代的iPhone 15 Pro更明顯有感，加上機身便薄，可以說集結了輕巧與性能，不會對Pro系列機種留下「笨重」的感受。

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

▲機身變得更輕巧。（圖／記者陳俐穎攝）

外觀延續了蘋果特色，但確有顯著改變，其中有一大亮點就是「靜音開關」，原先的開關設計被拿掉，改變為動作按鈕，這顆按鈕可以控制的功能可不只有靜音。

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro設定中可控制動作按鈕。（圖／記者陳俐穎攝）

原先出場預設，只要長按靜音按鈕，就可以將手機切換到靜音模式，不過用戶可以自行在設定中找到靜音按鍵選項，就能讓靜音按鈕執行不同功能，例如相機、錄音、手電筒等等，甚至可以在快捷模式中自訂義想要執行的功能，可以說為新機增添不少可能性。

USB-C也是這次新機的一大亮點，許多用戶也是衝著這個更新而想要更換手機，其實iPhone 15的USB-C除了傳輸、充電速度變快，也可以透過連接線幫另一台電量較低的手機充電，無論是安卓還是iPhone都可以使用，也能為蘋果裝置例如AirPods等產品充電，十分方便。

▲USB-C接口。（圖／記者陳俐穎攝）

▲USB-C接口。（圖／記者陳俐穎攝）

相機系統

可以從拍攝的照片看出，這次iPhone 15的相機系統確實有大幅提升，在光線充足的狀況下，可以拍出鮮明且色彩豐沛的物體，且就算光線有點太亮，可能會造成過曝的情況下，在成像表現上也十分清晰。

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro相機鏡頭。（圖／記者陳俐穎攝）

就算在室內光源的情況下，也能最大限度地還原室內光源的情況下，但讓主體更加清晰，且成色鮮豔亮眼，很適合喜歡在咖啡廳、展覽等地方攝影拍照的用戶。

這次iPhone 15 Pro系列根據官方的介紹，可以有多種焦距可選用。就像在口袋裡放了七顆專業級鏡頭。而 iPhone 15 Pro Max 設計的 5 倍望遠相機，擁有 iPhone 歷來最長的光學變焦範圍。

值得一提的是蘋果的焦段，許多安卓手機都會做到高焦段的相機技術，例如放大50倍等等，不過這次蘋果雖然在相機技術上大有升級，焦段卻僅支援五倍變焦技術。

這主要也與蘋果追求的品質有關，先前蘋果相機軟體工程副總裁Jon McCormac與iPhone產品行銷資深總監Maxime Veron接受採訪時就表示，變焦過於強烈的時候，其實很難拿穩手機，主要還是要依靠腳架才能清晰成像，但蘋果希望追求的是圖像的「穩定性」。

▲iPhone 15 Pro實際拍攝效果。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro實際拍攝效果。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro實際拍攝效果。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro實際拍攝效果。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro實際拍攝效果。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro實際拍攝效果。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro實際拍攝效果。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro一倍焦距。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro實際拍攝效果。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro二倍焦距。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro實際拍攝效果。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro三倍焦距。（圖／記者陳俐穎攝）

總結

總結本次的iPhone 15系列，其實從外表上就可以看出蘋果對這代新機做了許多嘗試，尤其是使用iPhone時間比較長的消費者，手機的重量、螢幕邊框等細節都能讓使用感受更佳，加上鈦合金的外殼，也能讓手機更長久耐用。而改用USB-C則可以讓多裝置供用充電線，也讓日常使用更方便。

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