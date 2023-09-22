顏色更柔和、Pro超輕盈！iPhone 15上手體驗

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15今日發售，各家電信業者與蘋果直營店都排起了長龍，蘋果直營店外，8點之前就已經有排隊人潮約100名，可見此次iPhone 15的魅力之大，許多果粉也認為此次iPhone 15是「有感升級」。

▲iPhone 15上手體驗。（圖／記者陳俐穎攝）

iPhone 15系列全系搭載USB-C接口、加上全系動態島，感覺就像把上一代的旗艦機規格「全下放」，加上推出全新色系，也讓喜歡清淡色彩的果粉躍躍欲試，吸引許多民眾前往排隊，希望用最優惠的價格入手。

▲全系搭載動態島。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro（右）色系較為霧面質感。（圖／記者陳俐穎攝）

而實際在蘋果旗艦店上手，可以發現最大能直接感受到的差異就是iPhone 15 Pro系列真的變輕了！此次全新的鈦金屬外殼，大大減少了手機重量，也讓手持感受更舒服，也讓喜歡大手機但擔心笨重的消費者可以放心。

而過去iPhone大多都採用飽和度偏高的色彩，實際看這次的iPhone 15色彩，尤其是入門款的機型彩度較低，是很清爽的色彩選擇，也受到很多喜歡淺色的女性消費者歡迎，而這次的Pro版本，由於採用鈦金屬設計，色彩上也相對柔和，有些霧面的質感。