飛日本買iPhone 15！　日圓貶值「3款全球最便宜」

▲iPhone 15開賣。（圖／記者陳俐穎攝）



記者廖婕妤／台北報導

日本央行決議維持貨幣寬鬆政策，日圓看貶，使得今（22）日剛開賣的iPhone 15在日本的售價為全球38個主要國家中最便宜，入門款售價124,800日圓，換算下來跟台灣官網售價相比，大約便宜2780元，想買便宜iPhone 15的民眾可以飛日本搶購。

日本ICT市場研究顧問公司MM研究所調查，分析全球38個主要國家的iPhone 15售價發現，由於日圓貶值的關係，iPhone 15全系列售價在日本幾乎是全球最便宜，包括iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max共3款都是全球最便宜。

調查結果顯示，iPhone 15售價為124,800日圓、iPhone 15 Plus售價154,800日圓、iPhone 15 Pro售價204,800日圓、iPhone 15 Pro Max售價249,800日圓，不包括除了iPhone 15是全球第2便宜外，其他3款機型在38個國家中都是最便宜。

哪裡買的iPhone 15最便宜呢？調查指出，中國的售價約為122,429日圓，是全球最便宜的國家，日本排第二便宜，第三便宜的是香港售價130,170日圓，其次是美國132,731日圓、台灣135,909日圓。

iPhone 15 Plus日本最便宜，第二便宜是香港售價160,358日圓，其次是中國163,245日圓、美國164,753日圓、台灣165,455日圓。

iPhone 15 Pro也是日本最便宜，第二便宜為美國售價207,983日圓，其次為香港209,415日圓、台灣215,455日圓、澳洲218,091日圓。

iPhone 15 Pro Max還是日本最便宜，第二便宜為美國售價256,016日圓，其次為香港256,585日圓、澳洲263,545日圓、馬來西亞265,594日圓。