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擋不住果粉購機慾望！　8月熱銷手機蘋果iPhone 14續霸榜

▲全台手機熱銷冠軍依舊由蘋果iPhone 14蟬聯冠軍。（圖／傑昇通信）

▲全台手機熱銷冠軍依舊由蘋果iPhone 14蟬聯冠軍。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣智慧型手機市場2023年8月銷售前20支熱銷單機出爐！傑昇通信分析，雖然8月時距離蘋果iPhone 15系列發表倒數一個月，也未阻擋果粉購機慾望，依舊由iPhone 14（128GB）取得台灣最賣智慧手機冠軍，而安卓旗艦除了三星Galaxy S23 Ultra（12GB/256GB），折疊新機Galaxy Z Flip5（8GB/256GB）也進榜前十，雙雙成為最賣旗艦。

根據市調機構最新全台實體通路調查數據顯示，本月手機市場整體銷售量約34.４萬部，本月買氣較上月再跌8%。

若以進榜機種數量來看，本月蘋果進榜機型仍擁七席最多，傑昇通信表示，雖然榜上iPhone 14各機型名次明顯下滑，只有現貨規格較齊全的iPhone 14（128GB）依舊是本月最賣智慧型手機，與iPhone 14 Pro（256G）這兩款機型例外，絲毫沒有因為iPhone 15系列新機即將發表而動搖排名。實際上，榜上七款iPhone 14系列機型，在銷量佔比上全數下降，且以Pro以上旗艦機型平均下降逾2成最多，顯見除了果粉觀望，庫存告急也有影響。

與蘋果難分軒輊的三星，本月進榜的六款機型中，就有五款機型進入前十名，其中還有兩款旗艦機；本月受惠摺疊新機發表，已在台灣深耕多年的折疊機市場的三星，Galaxy Z Flip5（8GB/256GB）一上市便衝進熱銷榜第七名，表現相當亮眼，與霸榜逾半年的Galaxy S23 Ultra（12G/256G），雙雙成為安卓最賣旗艦。而三星A系列款式進入穩定長銷模式，包括A54（8GB/256GB）、A14（4GB/64GB）及A34（6G/128G）都在前五名，也有不錯的銷售成績。

▲2023年度8月台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信）

▲2023年度8月台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信）

8月對安卓品牌來說肯定是大豐收的月份，本月像裝加速器的OPPO，不僅進榜四席，銷售常勝軍Reno系列的最新機型Reno10 Pro，有著超清晰的人像攝影系統，剛在7月下旬發售，本月就搶進熱銷榜第八名，表現優異；OPPO另外兩款A系列中階與入門款式A78以及A57，目前傑昇通信空機售價都在千元價格帶，因此也獲得不少消費者青睞。

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