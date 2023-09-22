台灣大開賣iPhone 15！送「近300萬元豪禮」再抽環遊世界五大洲

▲台灣大哥大今(22)日開賣iPhone 15全系列機款，總經理林之晨親自扮演機長，全力衝刺iPhone 15全系列機款銷售。

圖、文／台灣大哥大提供

台灣大哥大今(22)日開賣iPhone 15全系列機款，搶先祭出總價值近300萬元豪禮，包含「環遊世界五大洲雙人遊」首獎。台灣大不僅是果粉們的首選，也是最懂用戶的科技顧問。台灣大總經理林之晨也宣布，「圍棋女神」黑嘉嘉為myfone年度代言人，並擔任iPhone15開賣活動的一日店長，藉由黑嘉嘉聰穎知性、結合AI科技育才的特質，傳遞台灣大科技電信形象，享受新科技所帶來的美好生活，開啟無限可能。

首賣日現場吸引果粉排隊人龍，今年排頭香的許先生昨(21)日早上10點就到三創門市排隊。今年頭香申辦的是iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬，並獨享5次抽獎機會，抽到4,500元momo幣，總經理林之晨當場再加碼送最新Apple Watch Series 9(市價13,500元)，等於抱走價值18,000元禮物。台灣大今年提供超過10萬元的排隊禮，前30名申辦iPhone 15的果粉人人有獎，最大獎價值逾4萬元「買1送5 Apple大禮包」(包含iPad第10代、Apple Watch series 9、AirPods Pro 2等獎項)，剛好落在排第15位的幸運果粉，現場驚呼連連。

總經理林之晨今特別換上機長裝，除了緊扣申辦iPhone 15抽環遊世界五大洲頭獎的活動，同時也像機長一樣肩負使命與責任，在B5G時代引領同仁、用戶體驗科技美好生活。商務長林東閔則打扮成戰鬥機飛行員，承載電信天賦，象徵次世代戰機高飛，朝區域級科技電信集團邁進。