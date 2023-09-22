入伍才2個月！陸軍二兵骨折就醫搭小黃逃兵　營區外被捕下場曝！

▲桃園市許姓現役軍人，今年8月間因鎖骨骨折，由部隊長官陪同到國軍桃園總醫院看診，看診結束後不願返回部隊，自行搭計程車逃離。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓現役軍人於今年8月間因意外導致鎖骨骨折，部隊輔導長、班長等人陪他到國軍桃園總醫院就醫，傍晚看完診後卻藉故甩開長官，自行搭計程車落跑，部隊長官在醫院遍尋不著後，返回部隊報告，一周後桃園憲兵隊在營區附近將許男拘提到案；桃檢調查時，許男坦承不想回部隊服役，檢方偵結依陸海空軍刑法將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

桃檢調查，22歲的許姓男子於今年6月間入伍服役，進入陸軍六軍團五三工兵群某部隊擔任二兵，今年8月間許男因鎖骨骨折，於7日下午3時許由部隊班長、輔導長與心輔官等人陪同下，前往國軍桃園總醫院就醫，看診結束後，許男不想回部隊，刻意甩開部隊長官後在院區外自行搭計程車離開。

許男部隊長官於院區片尋不著，打電話連繫又未接，質疑是否有隱情，並報請桃園憲兵隊偵辦，憲兵隊向桃園地檢署聲請拘票後，於8月15日下午在營區附近拘捕許男到案，移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，許男坦承犯行，承認不適應部隊生活才趁就醫時脫離職役，檢方根據部隊提供就醫後逃離等相關證據，確認許男脫離職役犯行明確，偵結依觸犯陸海空軍刑法第39條第一項之意圖長期脫免職役而離去職役罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。