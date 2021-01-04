桃園第3家！　國軍桃園總醫院成為毒化災急救責任醫院

▲專家委員通過毒化災急救責任醫院的評定。(圖／衛生局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

為提升毒化災急救能力，桃園市衛生局編列100萬元，商請國軍桃園總醫院購置相關毒化災設備及防護裝備，整體規劃經北區緊急醫療應變中心等毒化災專家審查通過評核，隨著國軍桃園總醫院正式成為毒化災急救的責任醫院，桃園市自2021年起，計有3家醫院可以提供毒性化學傷害的緊急醫療處置。

▲防護技術及事件應變演練。(圖／衛生局提供)

衛生局表示：「根據資料顯示，台灣地區毒化災事件發生原因洩漏約40%、火災約40% 及爆炸約10%，其中毒化災洩漏事件中，氣體外洩佔約為63%，事故原因以人為疏失約佔50%，而毒性化學物質，不論是在運輸過程或是工廠運作甚至一般民眾使用，都有可能會發生化學物質噴濺、逸散及外洩，除了易造成環境及水的污染，其毒性也會造成人體皮膚、眼睛及呼吸道的傷害甚至死亡，即使量小也容易發生重大危害。

▲強化毒化災緊急醫療處理能力。(圖／衛生局提供)

而毒性化學物質災害暴露病患，除一般急救過程外，急診室也必須暢通各種毒化物專業諮詢聯繫管道，以方便取得毒藥物資訊，才能即時救治病患，更需要同時注意病患除污與工作人員安全。衛生局說，國軍桃園總醫院醫護人員共計70人完成毒化災教育訓練模組訓練，該院並首創災後復原期應變人員可至心理輔導室使用生理回饋儀(H.R.V.)做心理檢核的後續關懷追蹤。

桃園市除了原有林口長庚醫院及聖保祿醫院2家毒化災急救責任醫院之外，國軍桃園總醫院為第3家毒化災急救的責任醫院。

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