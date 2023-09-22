雪梨果粉排爆　頭香哥棄三星買iPhone 15 Pro Max：就愛原色鈦金屬

記者詹雅婷／綜合外電報導

蘋果iPhone 15新機22日正式開賣，澳洲更因時差的關係搶先多國開賣，雪梨蘋果旗艦店門口一早湧現上百名果粉，大排長龍。排在隊伍最前方的國際學生布爾（Badsha Bulbul）表示，他之前使用的是三星手機，但禮拜四晚上11點就來排隊，就是要來買人生第一支iPhone，而他選購的是iPhone 15 Pro Max。

綜合澳洲媒體9News、news.com.au等報導，在澳洲雪梨蘋果旗艦店門口排隊的果粉，有的人已經預約好了，也有人來現場就是希望能搶先拿到新手機。早在21日深夜11點就有人在店門口排隊，布爾表示，他與朋友們等待9小時之久，就為了想當第一個拿到新機的人，他也成功搶到頭香。

布爾透露，其實他目前正在使用的手機是三星A33，這次購買的iPhone 15 Pro Max是他人生第一支iPhone，感到相當興奮，「我喜歡原色鈦金屬色，我想這會是最受歡迎的」，且相機、動作按鈕（Action Button）、輕薄的鈦金屬設計都是相當有吸引力的賣點。

現場一名排隊女子表示，她這次改用iPhone 15的主要原因就是相機，「我買手機大部分是為了拍照，這就是我期待的地方，動作按鈕也會有幫助。」

另一名超級果粉表示，自從iPhone問世以來，他幾乎每一款新機都會買，「鏡頭好多了，我買的是黑色鈦金屬色，很想看看新手機長什麼樣子。」

▼ 中國上海民眾選購iPhone 15 Pro新機。（示意圖／路透）