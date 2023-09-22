宅配拿到iPhone 15了！他查沒出貨　下秒驚「已在警衛室」

▲原PO直接向黑貓宅配員取貨，一早7點就拿到實體機。（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

iPhone15系列機款在今（22）日熱騰騰開賣！有果粉嗨喊，今天早上7點多就拿到iPhone 15 Pro Max實體機了，他是選購黑色鈦金屬，接著也實際比較iPhone 14 Pro Max的背面，引來網友羨煞回應「黑色實體機超讚！」還有人也回報，是9點多收到宅配，「一直以為還沒出貨！」

一名網友於今天早上7點58分在Dcard發文，嗨喊「iPhone到貨！」他興奮曬出黑色鈦金屬的iPhone 15 Pro Max機款，接著表示「第一發終於到貨了！我是直接到黑貓拿的，所以才那麼快！」

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▲左邊就是黑色鈦金屬實體機。（圖／翻攝Dcard）



留言中，原PO也拿出iPhone 14 Pro Max做比較，而iPhone 15 Pro Max更加質感，引來果粉羨慕回應「謝謝分享，黑色實體機超讚」、「黑色好讚」、「拿過i14PM應該就沒手機會比它重了」。

其他網友也分享一早拿到拿到實體機，「來惹，我是黑貓的9:07分到，大家可以直接用Email的追蹤編號去黑貓官網查，才會顯示（一查才發現原來早就到了，已經放警衛室，也沒打電話。不然我直接從Apple Store去點追蹤出貨，到現在還是寫無法運作，一直以為還沒出貨」、「順豐9:15到貨了」。

▼另一名果粉在早上9點多拿到新機。（圖／翻攝Dcard）

