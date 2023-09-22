準時報到直營店！幣圈達人秀「新機哈囉片」　曝6字心得超嗨

▲彭少甫一早到蘋果信義A13直營店接新機。（圖／翻攝自FB／彭少甫）

記者鄺郁庭／綜合報導

拿到新機了！台灣大學區塊鏈聯盟理事長彭少甫今（22）日上午9點2分在臉書貼出一段18秒影片，打卡在「Apple 信義 A13」。影片中，他拿著新機轉各種角度，大秀iPhone 15 Pro的外觀，讚嘆「美啦哪次不美！」還開玩笑「賣腎換的」，並透露有被電視台訪問「我講得就像個弱智，怎辦？」

彭少甫一早打卡，跑到信義A13 Apple直營店迎接新手機，貼出18秒新機外觀片讚嘆，「美啦哪次不美！」並指出自己買的是512G、鈦金屬原色的iPhone 15 Pro。看到影片後，就有好友揶揄「有錢真好。」他則開玩笑回「賣腎換的。」

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彭少甫有「幣圈達人」封號，曾以15根香腸換到加密貨幣，又靠比特幣「2年賺到台北房」，在幣圈打滾多年，2019年與朋友們串連了全台15間學校的區塊鏈相關社團，成立了台灣區塊鏈大學聯盟，專門針對「區塊鏈新手」進行基本觀念講解。

還有人問他「在現場嗎？」彭少甫則說，自己已經回家了，可是卻多了個煩惱，因為拿到iPhone 15後，就被2家電視台訪問，「現在想想，我講得就像個弱智，怎辦……」對方則笑「已經打開電視等。」