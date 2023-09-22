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社會 社會焦點 保障人權

獨／新婚夫妻險被老外毆打　懶警「一招擺爛」...警方說話了

▲▼ 中山分局17日凌晨遭調查局上門搜索。（圖／記者邱中岳攝）

▲今年4月中山分局長春路派出所警員處理外籍人士攻擊民眾事件，居然未抄錄資料導致民眾提告無門。（圖／記者邱中岳攝）

記者張君豪、邱中岳／台北報導

家住台北的一對新婚夫妻，今年4月3日在北市中山區長春國賓影城看電影時，遭到一位外國人挑釁，雙方看電影時在戲院內發生肢體衝突，外國人不斷口出fxxking字眼辱罵，同行台灣女伴還居間向他們解釋「歐洲文化跟我們不一樣」該夫妻不甘遭外國人欺負，妻子L女拿手機蒐證，結果外國人直接搶走她手機並扯斷手機殼，兩人無奈報警求助，並提告外國人毀損、恐嚇等罪，當時轄區中山分局長春路派出所依規定受理。

結果該案件到9月初竟然石沉大海毫無訊息！報案人L女迄今未獲檢警進一傳喚，關心案件進度的她，9月初致電當初報案的中山分局長春路派出所詢問，未料警方答案讓她傻眼，原來她4月初提告動手拉扯、辱罵她的外國人，迄今仍未到警局製作筆錄「原來警員跟本沒抄對方資料，跟我說不知道怎麼找他」。

▲女投訴人今年4月間看電影險遭外國人毆打、吊掛手機殼也遭對方扯斷無奈提告，未料半年後警方始告知未抄錄對方資料，案件毫無進度等同吃案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲女投訴人今年4月間看電影險遭外國人毆打、吊掛手機殼也遭對方扯斷無奈提告，未料半年後警方始告知未抄錄對方資料，案件毫無進度等同吃案。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

接電話警員回覆L女，受理L女報案後，警方未當場紀錄動手外國人身分資料、聯絡方式，僅抄錄與外國人同行台籍女友的聯絡方式，和登記在女友名下的外國人在台手機，至於當初該所警員到場蒐證的密錄器畫面，警員回覆被害人「早就刪除未保存」投訴人質疑警方跟本就是變相吃案。

L女氣到不敢置信，她沒想到與先生看電影，無端遇外國人挑釁恐嚇，動手拉扯她手機吊掛殼斷裂，她緊張無助才會打110求助，轄區2名警員到場也開密錄器蒐證，警察要求L女夫妻倆提供身分證件抄錄查驗，他們也全程配合，除理過程長達半小時，怎麼會想到「警方沒紀錄外國人資料！」。

▲女投訴人今年4月間看電影險遭外國人毆打、吊掛手機殼也遭對方扯斷無奈提告，未料半年後警方始告知未抄錄對方資料，案件毫無進度等同吃案。（圖／記者張君豪翻攝）

報案事隔5個多月迄今，長春所警方受理他們提告案件後，就把案件擱置，不僅現場蒐證密錄器已刪除，連被告外國人基本資料都沒抄，警方僅抄錄外國人台籍女友資料，但事後警方要追查涉案外籍人士詢問該女，該名女子僅回答警方「雙方透過交友軟體認識，之後就沒聯絡」外籍人士所留手機也是該女幫忙申辦。

更離譜的是，L女近日追蹤提告案件進度，不僅找不到案件承辦人，連警所接電話的警員僅消極回覆她「你問我也沒用，因為不是我處理的案子，妳既然要用妳方式處理（申訴檢舉）我能阻止妳嗎？」

L女對於自己半年前與先生看電影、卻遭外國人辱罵拉扯手機，報警求助提告討公道，日前才發現中山警方受理她報案，卻根本連涉案人基本資料都沒抄錄，事發後迄今也沒有任何調查約談紀錄，L女21日向中山警分局督察組及市議員林亮君服務處正式提出檢舉陳情。

▲女投訴人今年4月間看電影險遭外國人毆打、吊掛手機殼也遭對方扯斷無奈提告，未料半年後警方始告知未抄錄對方資料，案件毫無進度等同吃案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲該案透過警政署受理案件憑台查詢，警方受理半年進度仍在勘查採證中。（圖／記者張君豪翻攝）

L女無奈向《東森新媒體ETtoday》記者表示，中山警方告知他因對方是外國人，語言問題導致警方無法當下紀錄身分，投訴人痛批「為什麼我們被攻擊要提告的人，我們就乖乖出示證件配合去警所作筆錄，被告的就不用，警員只有紀錄外國人女友？帶一個非加害人回去詢問的程序我看不懂」「我們被嚇到需警方協助，也循管道報案提告，連個資料都沒留就讓犯嫌離開，中山警方僅跟我說有讓被告女友做筆錄，我報案是報心酸的嗎？」

對此中山分局表示，坦承該所警員在案件處理上有疏失，將會進行懲處。另外偵查隊也將對外國人留下手機向電信業者查詢門號主人，並將其約談到案以釐清動手外國人行蹤，22日也會建議L女對涉案外國人女友提告，警方也會傳喚該名台女以釐清外國人身分。

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